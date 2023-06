L. & N. Smit’s Stichting organiseert computerspreekuur en uitleg over e-mail

NIEUW-LEKKERLAND • Op dinsdagmorgen 4 juli van 09.30 tot 11.00 uur wordt een inloop computerspreekuur georganiseerd door de L. & N. Smit’s Stichting in Nieuw-Lekkerland. Vrijblijvend kan men met problemen of vragen over het gebruik van IPad, smartphone, laptop of pc komen naar ‘t Waellant.

Na het inloopspreekuur, vanaf ongeveer 11.00 uur, geven de docenten een presentatie over e-mail. E-mailen lukt de meeste mensen nog wel. Het gaat tijdens de presentatie vooral om het krijgen van een e-mailadres op eigen naam en over kwesties als Outlook en webmail.

Ervaren docenten van Seniorweb zijn aanwezig om vragen te beantwoorden en de problemen op te lossen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.