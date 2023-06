Prijzen voor melkveehouder Matthijs Baan ‘kroon op mijn werk’

MOLENAARSGRAAF • De twee prijzen van de World Dairy Innovation Awards zijn voor melkveehouder Matthijs Baan uit Molenaarsgraaf ‘gewoon supergaaf’. Hij ontving de prijzen woensdag 21 juni in Londen.

“Het is de kroon op mijn werk, ik ben er trots op”, vertelt hij via de telefoon vanuit een hotelkamer in Londen. Lachend: “Gisteravond was het feestje, het was een uur of twee voordat ik in bed lag. Vandaag ga ik Londen in, morgenmiddag reizen we terug. Dat ik die prijzen heb gewonnen, dat moet ik nog laten landen. Het is niet zomaar wat, dit is een wereldwijde zuivelclub. Alle grote bedrijven in de sector zijn erbij aangesloten, vanuit de hele wereld.”

Gewoon een boerderij

“Gisteravond bij de prijsuitreiking zeiden ze: ‘Je wint met ElkeMelk nu van startups waar miljoenen achter zitten.’ Dit is gewoon een boerderij in Moelanaarsgraaf die een plan uitvoert, in samenwerking met een aantal andere bedrijven. Dat is wel iets heel anders dan een Campina of Arla.”

Originaliteit

Baan won met zijn concept ElkeMelk twee World Dairy Innovation Awards in de categorieën nieuw/opstartend bedrijf en beste ambachtelijk product. “We staan nu wereldwijd in de picture. We zijn vooral op Nederland georiënteerd, daar moet het helpen bij de reclame voor ons product. Het geeft erkenning. Het moet iets zeggen als je als beste melkproduct van de wereld wordt uitgeroepen. De ene prijs zegt wat over de kwaliteit, de andere iets over de originaliteit.”

Kwaliteit

Over de kwaliteit zegt Baan: “Onze melk wordt per melkbeurt gecontroleerd. Ik denk dat dat uniek is. Er komt in de grote tank nooit melk tussen die niet helemaal lekker is. Je bent honderd procent zuiver. Als de koe gemolken wordt, wordt onze melk gelijk verwerkt. Sneller kan het niet. Hoe sneller je pasteuriseert en verpakt, hoe verser de kwaliteit is die je vastlegt.”

Marketingplan

ElkeMelk is inmiddels in bijna alle vestigingen van Albert Heijn verkrijgbaar. “Dat zijn ongeveer 640 winkels. En bij de Jumbo in Molenaarsgraaf natuurlijk. We hebben contact met een aantal andere retailers en hopen dankzij deze prijzen makkelijker aan tafel te komen. Ook zijn we bezig met een marketingplan en doen we marktonderzoek.”

Buitenland

De toekomst biedt kansen. “Ook als kansen zich buiten Nederland voordoen zeggen we daar geen ‘nee’ op, maar ik heb in Nederland zat te doen. Uitbreiden naar het buitenland is een volgende stap, maar niet een waar ik zelf in ga zitten. Ik zal eerder het concept verkopen.”

Prototype

De pasteuriseermachine die Baan gebruikt is ontwikkeld door Top BV. “Voor hen zijn de prijzen ook goede reclame. De Laval heeft ook een stuk techniek dat erbij hoort ontwikkeld. We moeten daarin samenwerken. Bij ons in Molenaarsgraaf staat een prototype. Als we eenmaal zo ver zijn dat we een machine bij andere boeren neer kunnen zetten, wil ik ook het ontwerp verbeteren. Er was gisteravond ruim interesse voor.”