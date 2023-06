Mooie opbrengst sponsorloop in Oud-Alblas

OUD-ALBLAS • Op donderdag 1 juni heeft de Groen van Prinstererschool in Oud-Alblas een sponsorloop gehouden. De kinderen hebben hun beste beentje voorgezet en dit heeft ervoor gezorgd dat er in totaal 10.103,14 euro is opgehaald.

De opbrengst is bestemd voor familie Bals, die via MAF (Mission Aviation Fellowship) Nederland uitgezonden gaat worden naar Suriname. Tijdens de sponsorloop was er ook volop eten en drinken te koop. Hamburgers, knakworstjes, snoep en ijs. Mede dankzij de vele sponsoren en een hoop supporters langs de lijn is het een geslaagde actie geweest.