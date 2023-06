Molenlanden informeert ouders over gebruik alcohol en drugs onder jongeren

47 minuten geleden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil voorkomen dat jongeren onder de 18 alcohol of drugs gaan gebruiken. Daarom ontvangen alle ouders van leerlingen uit groep 8 deze week een informatiepakket via school over alcohol en drugs.

“Met dit pakket willen wij ouders informeren en tips geven”, meldt de gemeente Molenlanden. “Ook moedigen we ouders aan om in gesprek te gaan met hun kind over het gebruik van alcohol en drugs. Pubers vinden het namelijk nog steeds heel belangrijk wat hun ouders denken.“

Ouders hebben echt invloed, blijkt uit recent onderzoek. De omgeving van minderjarigen is belangrijk voor hun gedrag. Ook als ze ouder worden. Kinderen hebben hun ouders/verzorgers nodig als ze hun mening willen vormen over alcohol- en drugsgebruik.

Piet Vat, wethouder Jeugd en Gezondheid: “De invloed van ouders is groter dan de meeste ouders denken. Vooraf samen praten over de grote (gezondheids)risico’s bij gebruik van alcohol en drugs is hierbij belangrijk.”

Verleidingen weerstaan

Tijdens de pubertijd komen jongeren steeds meer verleidingen tegen. Dat kan gebeuren op school, bij vrienden, de sportvereniging of via social media en internet. De ene jongere laat alcohol links liggen, rookt niet en is niet geïnteresseerd in drugs. De andere jongere experimenteert er op los. Voor het gezond opgroeien is het belangrijk dat alcoholgebruik zo lang mogelijk wordt uitgesteld en drugsgebruik helemaal ontmoedigd. Wie namelijk al op jonge leeftijd begint, loopt een groter risico er later problemen mee te krijgen.

Jong Molenlanden is er voor alle jongeren van 10 tot 24 jaar en hun ouders in gemeente Molenlanden. Contact opnemen met een jongerenwerker van Jong Molenlanden kan via info@jongmolenlanden.nl. Ouders die de folder niet ontvangen hebben, kunnen die aanvragen bij dit mailadres.