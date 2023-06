ingezonden mededeling

Geschikte kerstpakketten voor je werknemers

di 20 jun. 2023, 11:58

Voor een bedrijf is het belangrijk om je werknemers de waardering te geven die zij verdienen. Dit kan op verschillende manieren, maar het geven van goede kerstpakketten is altijd een mooi gebaar.

Het is dan ook belangrijk om hier tijd aan te besteden, zodat je je werknemers echt blij maakt met hun kerstpakketten . Wij geven je een aantal tips, zodat je weet welke kerstpakketten geschikt zijn.

Drankgeschenk

Iets wat mensen graag in ontvangst nemen, is een fles speciale wijn of een andere drank. Daarom is dit een uitstekend idee voor een kerstcadeau voor je werknemers. Bovendien zijn de feestdagen het ideale moment voor een lekker glaasje bubbels of een andere fles. Wil je een drankgeschenk kopen als kerstcadeau? Dan kun je natuurlijk kiezen voor een algemeen drankgeschenk, maar het is nog leuker om een persoonlijk cadeau te maken voor elke werknemer. Vooral wanneer je een kleiner bedrijf hebt en een persoonlijke connectie hebt met de werknemers. Weet jij wat je collega’s graag drinken? Probeer dan zeker een uniek drankgeschenk te ontwerpen. Zo heb je speciaalbier voor de bierdrinkers, lekkere wijn voor de wijnliefhebbers en alcoholvrije opties voor werknemers die geen alcohol drinken.

Borrelpakket

Zijn jullie een bedrijf dat op vrijdag een VrijMiBo heeft? Dan is een borrelpakket wellicht een perfect kerstpakket voor de collega’s. In een borrelpakket kun je een flesje bubbels, wijn of bier doen. Daarnaast heb je verschillende lekkere hapjes die thuis bij de borrel gegeten kunnen worden. Wat dacht je van speciale chips, nootjes of toastjes? Ook een bijzondere kaas of verschillende vleeswaren zijn erg lekker erbij. Combineer dit met een mooie borrelplank en je hebt een perfect kerstcadeau voor elke werknemer. Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor een borrelpakket, want je kunt dit zo luxe of simpel houden als je zelf wilt. Zo maak je je collega’s zeker blij!

Kerstpakket met eten

De echte foodies op het werk zullen zeker blij worden van een kerstpakket met allerlei soorten eten. Je hebt deze pakketten beschikbaar in verschillende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan een Italiaans pakket, met pasta, pizzabodems en andere typisch Italiaans eten. Of een pakket met verschillende soorten tapas, zoals fuet en olijven. Je kunt ook een Frans pakket samenstellen, met allerlei kazen en andere Franse hapjes. De mogelijkheden zijn eindeloos. Houd er wel rekening mee dat je houdbaar voedsel gebruikt, zodat je niet de kans loopt dat het eten snel over de datum is. Dat zou de verrassing natuurlijk ook bederven.

Cadeaukaart

Natuurlijk is een heel pakket geen verplichting. Je kunt je werknemers vaak ook heel blij maken met een cadeaukaart van hun favoriete winkel. Je kunt hiervoor ook erg gemakkelijk een budget opstellen. Je kunt ervoor kiezen om voor elke werknemers dezelfde cadeaukaart en een flesje bubbels te halen, maar het is natuurlijk leuker om dit iets persoonlijker te maken. Dit kan ook heel gemakkelijk met een cadeaukaart die in te wisselen is voor een cadeaubon van verschillende winkels. Ook een VVV-bon is erg algemeen en daarmee kun je iedereen vaak blij maken. Voor iedereen is er een goed cadeau te vinden!