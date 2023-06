ingezonden mededeling

Hoe vind ik een huurwoning in Amsterdam?

di 20 jun. 2023, 11:55

Nieuws 76 keer gelezen

Ben je op zoek naar een huurwoning in Amsterdam, dan is dit meestal niet gemakkelijk. Er zijn veel mogelijkheden, maar kosten kunnen behoorlijk oplopen voor onze hoofdstad.

Natuurlijk moet je bepaalde overwegingen nemen bij het vinden van een woning, zoals het aantal kamers, je budget en hoe ver je van het centrum vandaan wilt wonen. Wij helpen je een goede huurwoning te vinden.

Inschrijven

Er zijn verschillende websites en bedrijven die je kunnen helpen bij het vinden van huurwoningen in Amsterdam . Hierbij is het wel belangrijk om te letten op sites die geschikt zijn voor jou: ben je een student, dan kun je meer geschikte woningen vinden op sites voor studenten. Starters kunnen vaak niet terecht in studentenwoningen of willen dit niet, dus dan is het verstandig om de studentensites te vermijden. Sommige sites bieden normale huurwoningen, maar ook studentenwoningen aan: let dan goed op dat je niet reageert op een “verkeerde” woning. Bij het inschrijven op een platform kan het zijn dat er een wachtlijst is, maar het kan ook voorkomen dat je vooral actief moet zoeken. Reageer dus zeker op een woning die je leuk vindt!

Welk deel van Amsterdam?

Amsterdam is een zeer grote stad en niet elke buurt zal je evenveel aanspreken. Het is belangrijk om vooraf een beetje onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van verschillende Amsterdamse buurten. Zo weet je of je huurwoningen in Amsterdam Noord , de Jordaan of een andere buurt wilt bekijken. Het is ook belangrijk om rekening te houden met je reistijd, bijvoorbeeld voor je baan of je studie. Daarnaast moet je natuurlijk ook rekening houden met de ruimte die je nodig hebt en het budget wat je daarvoor hebt ingesteld, want dit kan per buurt enorm verschillen.

Wees realistisch

Natuurlijk wil je graag de mooiste woning in hartje Amsterdam voor een zo laag mogelijke prijs, maar is dit wel een realistisch idee? Bij het onderzoeken van de buurten kun je ook een idee opdoen van de prijzen en het woningaanbod. Je kunt voor een realistisch woningaanbod het beste kritisch naar je wensenlijst kijken: schrap zoveel mogelijk van de lijst, zodat je alleen de harde eisen overhoudt. Ook is het belangrijk om een realistisch budget op te stellen, want soms kan een iets ruimer budget voor een stuk meer mogelijkheden zorgen. Bekijk vooraf ook of je recht hebt op huursubsidie. Het kan ook zo zijn dat je recht hebt op een sociale

Maak gebruik van je netwerk

In een grote stad als Amsterdam is je netwerk heel belangrijk. Laat daarom zo veel mogelijk familieleden, vrienden, kennissen en collega’s weten dat je op zoek bent naar een huurwoning. Je kunt ook een oproep plaatsen op Facebook en lid worden van verschillende Facebookpagina’s met huurwoningen in Amsterdam. Zo komen tegenwoordig namelijk veel meer mensen aan hun huurwoning. Reageer dan ook op veel verschillende berichten en woningen, want je wilt niet je droomwoning mislopen. Ook snel reageren is van groot belang, want mooie woningen zijn ook sneller weg.