Verkoop van nieuwbouwwoningen in Leerbroek ‘eindelijk’ van start: ‘We hebben een mooi plan met betaalbare woningen’

wo 21 jun. 2023, 09:27

Nieuws 985 keer gelezen

LEERBROEK • In Dorpshuis De Schakel in Leerbroek wordt donderdag 22 juni gestart met de verkoop van 24 nieuwbouwwoningen in het dorp. Projectontwikkelaar Jan van Wiggen van De Polder BV is blij dat hij tien jaar na de eerste plannen eindelijk mag gaan bouwen. “Ik vind echt dat we een mooi plan met betaalbare woningen hebben gemaakt.”

Er gebeurde nogal wat de afgelopen jaren voordat (naar verwachting) eind oktober de eerste paal de grond in gaat. Van Wiggen legt uit: “Tien jaar geleden ben ik voor het eerst in gesprek gegaan met de familie Slagboom, die toen nog een melkveehouderij had op de plek waar we nu willen gaan bouwen. De boerderij is inmiddels succesvol verhuisd naar Eethen. In de oorspronkelijke opzet hebben we toen de mogelijkheden onderzocht om op die plek negen woningen te realiseren, maar dat bleek geen haalbare kaart.”

“Het balletje is pas echt gaan rollen toen de gemeente in 2015 op zoek ging naar een nieuwe locatie voor de Eben-Haëzerschool in Leerbroek. Er waren vier mogelijke locaties binnen het dorp voor de school, maar de school wilde graag naar onze locatie en ook de gemeenteraad stemde hier uiteindelijk voor. Het complete plan bestaat nu uit een nieuwe school en 31 woningen.”

Toch had het nog wat voeten in de aarde voordat men ook echt aan bouwen kon gaan denken. Bezwaren van een nabijgelegen melkveehouder en een buurtbewoner reikten tot aan de Raad van State. Begin maart volgde dan toch de verlossende uitspraak: er mag gebouwd gaan worden.

Blik op de toekomst

“Ik wil niet te veel terugkijken, maar vooral de blik op de toekomst richten”, vertelt Van Wiggen. “Wat ik wel jammer vind is dat degenen die bezwaar hebben ingediend niet aanwezig zijn geweest op meerdere inspraakavonden die we hebben georganiseerd. Wanneer zij wel waren gekomen, ben ik ervan overtuigd dat het wellicht niet zo ver had hoeven komen en we er met elkaar uit waren gekomen. Dan hadden we twee jaar geleden al kunnen starten met bouwen. Maar het is wat het is.”

“Ondanks dat de tijd en de omstandigheden op de woningmarkt wat zijn veranderd denk ik dat we een mooi plan met betaalbare woningen hebben gemaakt. De opmerkingen van buurtbewoners die wel naar de inloopavonden zijn gekomen hebben we zo veel als mogelijk meegenomen. Het uiteindelijke plan is een gemiddelde van alle opmerkingen uit de buurt.”

Breed aanbod aan woningen

Fase 1 bestaat uit tien sociale koopwoningen die vanaf 282.370 euro in de verkoop gaan. Verder komen er zes drie-onder-één-kapwoningen (vanaf 399.000 euro), zes twee-onder-een-kapwoningen (vanaf 529.000 euro) en twee vrijstaande woningen (vanaf 695.000 euro). De woningen komen aan twee nieuwe straten te staan die ‘De Lint’ en ‘Schoolstraat’ zullen gaan heten. Ze staan om de nieuwe Eben-Haëzerschool heen.

Van Wiggen: “De kavels van alle woningen zijn dusdanig groot dat er mantelzorgwoningen gerealiseerd kunnen worden, waardoor gezamenlijke financiering tot de mogelijkheden behoort. Ook hebben we uitgebreid met de gemeente gekeken naar de verkeersveiligheid in de nieuwe wijk en ook de veiligheid in de bestaande Kerkweg wordt verbeterd. Er is ruimte voor een veldje en sowieso wordt er gedacht aan groen in de wijk.”

Wanneer alles volgens plan verloopt wordt er dus in oktober gestart met de bouw van Fase 1. De woningen worden eind 2024/begin 2025 opgeleverd, al is men uiteraard afhankelijk van het verkoopproces. Fase 2 zou nog bestaan uit een aantal kavels voor vrijstaande woningen en twee-onder-een kap-woningen, maar Van Wiggen wil eerst Fase 1 afwachten.

Open avond

De open avond op donderdag 22 juni in Dorpshuis De Schakel start om 19:30 uur en eindigt om 21:00 uur. Geïnteresseerden kunnen de plannen inzien, vragen stellen en zich inschrijven. Men kan zich inschrijven voor meerdere woningen en voorkeurswoningen aangeven. Bij meerdere inschrijvingen op één woning wordt er gebruik gemaakt van loting in de toewijzingsprocedure. Kijk voor meer informatie op www.slagboomleerbroek.nl.

Gertjan den Ouden