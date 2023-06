Enquête in Molenlanden: ‘Vrijblijvendheid mag eraf bij energietransitie’

1 uur geleden

Nieuws 125 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft inwoners onlangs gevraagd mee te denken over de leefomgeving in hun dorp of stad. Inwoners dachten via een enquête bijvoorbeeld mee over het vergroenen van de bestaande wijken, het verduurzamen van nieuwe gebouwen en de verkeersveiligheid op de smalle lintwegen.

De enquêteresultaten geven een goed inzicht in wat inwoners belangrijk vinden voor hun leefomgeving. Die resultaten gebruikt de gemeente bij het opstellen van een omgevingsvisie. Hierin staan de uitgangspunten voor de leefomgeving. Het gaat dan om onderwerpen zoals wonen, water, milieu, natuur, landschap, infrastructuur, cultureel erfgoed, gezondheid, verkeer en vervoer. Veel van deze onderwerpen doen een beroep op de gezamenlijke ruimte. Aangezien de ruimte beperkt is en niet alles past, moeten er keuzes gemaakt worden.

Een van die keuzes gaat over het maken van ruimte in de bestaande wijken voor meer groen, het opvangen van extreme regenbuien, laadplekken en ontmoeting. Wethouder Lock: “We zien in de enquête dat 57% voor eenrichtingsverkeer is mits zij niet langer dan twee minuten hoeven om te rijden. Ook lijken veel mensen bereid te zijn om hun tweede auto aan de rand van de buurt te zetten, zodat we minder parkeerplaatsen in de straat nodig hebben. Dit geeft ruimte voor het realiseren van onder andere meer groen.”

Zon op dak

Veel inwoners gaven aan in de enquête dat zij het een goed idee vinden om zonnepanelen op grote daken van (agrarische) bedrijven, publieke gebouwen, parkeerterreinen en braakliggende bouwterreinen te verplichten. Het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan, geeft daar vanaf 1 januari 2024 meer ruimte voor.

Wethouder Bikker: “We sturen op zoveel mogelijk zon op dak, zodat we de landschappelijke kwaliteit van ons gebied in stand houden. Ik ben dan ook blij met de enquêteresultaten. Die laten zien dat de vrijblijvendheid er wel af mag. We hebben gewoon heel veel daken nodig om onze doelstellingen te halen.”

Veel bewoners vinden de smalle lintwegen onveilig. Wethouder Quik: “We willen graag minder (zwaar) verkeer door de kernen en meer mensen op de fiets. Uit de enquêteresultaten blijkt ook dat mensen vaker de fiets willen pakken. En dat 13% van de mensen met twee auto’s of meer bereid is om één auto weg te doen als er voldoende deelauto’s beschikbaar zijn. Hierdoor zijn er mogelijk minder parkeerplaatsen nodig. Ook willen we inzetten op brede stoepen die voor iedereen toegankelijk zijn.”

Vervolg

Op 27 juni bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Aanpak leefbaarheid en verkeersveiligheid op de smalle lintwegen door de kernen’. Na het zomerreces volgen twee raadsvoorstellen die betrekking hebben op ‘Aanvullende regels duurzaamheid’ in omgevingsvisie en -plan en ‘Ruimte maken in de straten voor nieuwe opgaven’. De inhoud van de drie raadsvoorstellen wordt verwerkt in de omgevingsvisie.

De resultaten van de enquête zijn terug te vinden op www.molenlanden.nl/de-omgevingswet. Hier is een samenvatting van de resultaten en het uitgebreide rapport te vinden.