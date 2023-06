Samenwerking Waterwaard uit Ottoland en Sup to Be uit Papendrecht

GROOT-AMMERS • De dames van kanocentrum Waterwaard en Sup to Be slaan de handen ineen. Wilma de Moel van het kanocentrum in Ottoland wilde de supverhuur uitbreiden en Fleur de Keizer uit Papendrecht zocht uitbreiding om ook grotere groepen een aanbod op het water te kunnen bieden.

Op zaterdag 1 juli starten ze die samenwerking op Vakantiepark Molenwaard en gaan dan met sups én kajaks het water op. Fleur: “Super combinatie, want het tempo van het suppen en het kajakken ligt ongeveer gelijk en je kunt met zo’n workout op het water ook afwisselen.” Wilma vult aan: “We willen met deze combi graag de sportieve doelgroep een leuke middag op het water bieden. Fleur kwam op het juiste moment, want ik wilde meer sups aanschaffen. Samenwerken biedt dan meer kansen, dan elkaars concurrent worden.”

Waterwaard en Sup to Be bieden het suppen en kajakken op de locatie, die de klant wenst én vanaf Vakantiepark Molenwaard.