Burgemeester Segers gaat weer op Zomertour door Molenlanden

MOLENLANDEN • Van vrijdag 30 juni tot en met zaterdag 15 juli gaat burgemeester Segers weer op Zomertour.

Tijdens de tour zal de burgemeester verschillende bedrijven, verenigingen en inwoners bezoeken. Zijn tour is al aardig gevuld met afspraken, maar uiteraard is er ook ruimte voor spontane ontmoetingen en een praatje onderweg. Ook dit keer pakt de burgemeester weer de fiets en zal zijn vrouw Anneke hem vergezellen.

Het is de vierde keer dat burgemeester Segers op Zomertour gaat. “Ik kijk er erg naar uit om na de wandel- en fietstochten van voorgaande jaren, weer samen met Anneke door onze gemeente te trekken. We hebben veel zin in de zomertour 2023. Er zijn veel bedrijven en inwoners die we gaan bezoeken en we kijken enorm uit naar de ontmoetingen,” aldus de burgemeester.

Ze bezoeken alle dorpen van de gemeente en fietsen de volgende route:

• Vrijdag 30 juni Giessenburg en Giessen-Oudekerk?

• Zaterdag 1 juli Groot-Ammers en Ottoland?

• Vrijdag 7 juli Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland?

• Zaterdag 8 juli Wijngaarden en Bleskensgraaf

• Maandag 10 juli Brandwijk en Molenaarsgraaf?

• Dinsdag 11 juli Nieuwpoort en Langerak?

• Woensdag 12 juli Hoornaar en Hoogblokland?

• Donderdag 13 juli Oud-Alblas en Streefkerk?

• Vrijdag 14 juli Goudriaan en Noordeloos??

• Zaterdag 15 juli Arkel en Schelluinen?

De Zomertour is te volgen via de social mediakanalen van de burgemeester:

Twitter: /tcsegers

Instagram: /tcsegers

Facebook: /theo.segers.5