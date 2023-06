Invoering milieupassen in Vijfheerenlanden verplaatst naar oktober; Waardlanden wil problemen in Gorinchem eerst oplossen

VIJFHEERENLANDEN • De invoering van de milieupassen in de gemeente Vijfheerenlanden heeft vertraging opgelopen. Eigenlijk zouden de verzamelcontainers voor restafval de komende twee weken binnen de gemeente worden afgesloten, maar doordat reinigingsdienst Waardlanden nog bezig is om ‘kinderziektes’ in Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem op te lossen is ervoor gekozen om in Vijfheerenlanden de invoering op te schorten tot eind oktober.

Directeur Hans van den Brule licht het besluit toe: “Het kost tijd om aan veranderingen te wennen, voor inwoners, voor gemeenten en ook voor ons. Daarom hebben we ervoor gekozen om de veranderingen gefaseerd, per gemeente, in te voeren. We zijn in april begonnen in Hardinxveld-Giessendam begonnen met het verspreiden van de milieupassen en het afsluiten van de verzamelcontainers. In mei hebben we hetzelfde in Gorinchem gedaan.”

Problemen in Gorinchem

Volgens Van den Brule neemt de invoering van het nieuwe afvalbeleid, met name in Gorinchem, echter meer tijd in beslag dan vooraf verwacht. “In Gorinchem is het plaatsen van afvalzakken naast ondergrondse containers van oudsher al een groot probleem, dat komt dus niet per se door de invoering van de milieupas. Heel lang is hier echter niet tegen opgetreden, waardoor mensen soms niet eens weten dat het niet mag en ze het dus zo blijven doen. Onze toezichthouders zijn daar inmiddels begonnen met het uitdelen van waarschuwingen en boetes. Ook heeft niet iedereen de milieupas ontvangen of hebben ze onze brieven niet geopend.”

Mede hierdoor werd het klantcontactcentrum van Waardlanden overspoeld met vragen van inwoners. Inmiddels wordt het al weer wat rustiger en heeft bijna iedereen nu zijn milieupas. Er zijn vijf van de eerder genoemde toezichthouders beschikbaar voor een groot gebied. Van den Brule: “Om er dus voor te zorgen dat in de gemeenten Vijfheerenlanden en Molenlanden de invoering zorgvuldig gebeurt en we inwoners zo goed mogelijk kunnen helpen is het belangrijk om de zaken in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam op te lossen. Gelukkig gaat het daar iedere week iets beter.”

Lessen voor in Vijfheerenlanden

Volgens de directeur trekt Waardlanden ook lering uit de moeilijkheden die zich nu voordoen. Helaas treden er nog steeds storingen op bij diverse verzamelcontainers. De oorzaken hiervan worden opgelost of verder onderzocht. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om belangrijke brieven duidelijker van een attentie te voorzien om te voorkomen dat inwoners die brief ongeopend weggooien.

In Vijfheerenlanden gaan inwoners overigens in 2024 niet betalen per keer wanneer gebruik wordt gemaakt van de milieupas en de verzamelcontainer. Daarover neemt de gemeenteraad pas later een besluit, als de effecten van de afsluiting van de verzamelcontainers bekend zijn.

Molenlanden

In Molenlanden start men in september met de nieuwe manier van afvalinzameling. In deze gemeente gaan inwoners vanaf 1 januari 2024 betalen voor elke keer dat ze een afvalzak weggooien of de restafvalcontainer laten legen, net als in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam.

Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen op www.waardlanden.nl/samenafvalvrij.