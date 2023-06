Veerdienst Bergambacht vaart toch wel op 26 en 27 juni

BERGAMBACHT/GROOT-AMMERS • Vorige week is bekendgemaakt dat de veerdienst van Bergambacht op maandag 26 en dinsdag 27 juni twee dagen uit de vaart zou worden genomen.

“De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat hierover zorgen zijn ontstaan, met name bij scholieren, fietsers en voetgangers die gebruik maken van de veerpont”, meldt de gemeente Krimpenerwaard. “Om aan deze begrijpelijke zorgen gehoor te geven is naar een passende oplossing gezocht.”

Passende oplossing

Samen met de aannemer en de veerdienst is besloten om de vrijdag voorafgaand aan de afsluiting het fietspad te asfalteren. De Veerstoep wordt eerder voorzien van de deklaag, waardoor dit stuk fietspad kan worden opengesteld. Zo blijft het uitsluitend voor fietsers en voetgangers mogelijk om op maandag en dinsdag met de veerpont te blijven overvaren. Gemotoriseerde voertuigen zullen deze dagen nog moeten omrijden. Deze omleiding wordt aangegeven met verkeersborden.

Het besluit voor deze oplossing is genomen in nauw overleg met de gemeente Molenlanden. Op deze manier hoopt de gemeente Krimpenerwaard het ongemak tot een minimum te beperken.