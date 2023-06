Tweelingdochters van eigenaars Jumbo Molenaarsgraaf gaan Easy Cheese promoten

1 uur geleden

Nieuws 381 keer gelezen

MOLENAARSGRAAF • Mariëlle Blom en Daniëlle Veen, tweelingdochters van Daan en Marianne Meijerink van Jumbo Meijerink in Molenaarsgraaf, komen op zaterdag 24 juni een nieuw product voor Nederland promoten: de Easy Cheese.

Ze geven van 09.00 tot 16.00 uur demonstraties en uitleg over de handige kaasdoos, die ervoor zorgt dat de kaas gemakkelijk gesneden kan worden en goed houdbaar blijft.

In Noorwegen is het al een groot succes. “Nu de Nederlandse markt nog openbreken”, vertelt Mariëlle, die het initiatief genomen heeft. “Mijn schoonzus woont in Noorwegen, dus we komen er geregeld. Bij hen stond de Easy Cheese op tafel en ik dacht; wat een mooi en handig ding!’ Toen ik terug in Nederland was, wilde ik die ook, maar zoiets bleek hier niet te koop te zijn.”

Het bedrijf achter Easy Cheese is gevestigd in Oslo. Mariëlle legde contact met het bedrijf en van het een kwam het ander. Ze heeft nu een Easy Cheese bij haar op tafel staan en besloot in overleg met het bedrijf om de verkoop van Easy Cheese in Nederland en België te gaan organiseren.

Samen met haar tweelingzus Daniëlle gaat ze supermarkten en beurzen af om de Easy Cheese te promoten. Jumbo Meijerink, de supermarkt van hun ouders Daan en Marianne, krijgen de eer van de primeur.

“Het is een prachtig mooi product, maar als je iets goed op de markt wil zetten, heb je exposure nodig”, weet Daan. “Dat bieden we komende zaterdag bij ons in de winkel. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen. En ja, als je dochters je iets vragen, dan kun je dat natuurlijk niet weigeren”, lacht hij.

“De Easy Cheese werkt veel beter dan een plastic zakje of goedkope doosjes”, legt Daniëlle uit. “In de bodem zitten kleine gaatjes, die de kaas laten ademen. En de bodem kan eenvoudig in hoogte versteld worden, waardoor je de kaas altijd veilig kunt snijden. Daarnaast ziet-ie er gewoon ook leuk uit. De kwaliteit van de doos is vergelijkbaar met Tupperware.”

De Easy Cheese is verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart en kost normaal 32,50 euro. Maar op zaterdag 24 juni is die verkrijgbaar voor 30 euro.

Voor meer informatie: www.easycheese.nl.