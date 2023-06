Nieuwe straatnamen in Nieuwpoort 740: ‘gekeken naar Amsterdam’

NIEUWPOORT • Waar een kleine stad groot in kan zijn of doen. Afgelopen vrijdagmiddag zijn de straatnamen in Nieuwpoort aangepast in het kader van Nieuwpoort 740, de viering van het ontstaan van de stad Nieuwpoort.

Zo werd Achter het Arsenaal omgetoverd tot Heerengracht. De oudste bewoner had het bordje overhandigd aan Nico van het organiserend comité en die heeft het opgehangen. Daarna werd er getoost op de nieuwe straat.

Bij de aanpassing van de straatnamen is gekeken naar het stratenpatroon van Amsterdam en het karakter van de straat.