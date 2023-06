Eerste volledig elektrische LZV-combinatie in Nederland rijdt bij Vlot Logistics uit Sliedrecht

ALBLASSERWAARD • Vlot Logistics uit Sliedrecht had afgelopen week de primeur met het in gebruik nemen van de eerste volledig elektrische LZV-combinatie in Nederland, de DAF CF Electric. DAF-specialist Verspui Trucks in Hoornaar heeft zorggedragen voor de coördinatie van de opbouw en de aflevering.

Koploper zijn met innovatie en dus ook met de inzet van ‘zero emissie’ trucks staat hoog op de agenda bij Vlot Logistics. Het bedrijf was in 2011 al betrokken bij een van de eerste elektrisch aangedreven verhuiswagens in Nederland.

Inmiddels zijn er al tien elektrisch aangedreven trucks in de vloot, inclusief de nieuwe DAF CF Electric LZV-combinatie. “We gebruiken deze onder meer voor vervoer van huurcontainers”, vertelt Rokus Vlot, directeur-eigenaar van Vlot Logistics.

Dubbele winst

Met de LZV-combinatie kan het familiebedrijf drie 20ft containers in een keer meenemen of een 40ft en een 20ft container. “Dat is weer een groot voordeel als het gaat om de transportbewegingen te beperken. Dubbele winst dus. Voor het klimaat en voor de congestie. Het laat zien dat er vanuit technologisch oogpunt grote stappen gemaakt zijn op het gebied van zero emissie-voertuigen.”

Vlot verwacht dat in de praktijk een actieradius van 200 tot 250 km haalbaar kan zijn op één acculading. In Rotterdam beschikt Vlot Logistics over een eigen hoog vermogen DC-laadstation van 300 kW. Binnen een uur is daarmee het batterijpakket van de DAF CF Electric naar 80 procent te laden.

Zonnepanelen

De benodigde stroom komt voor een belangrijk deel van zonnepanelen die op de daken liggen van de vestigingen van Vlot Logistics. Op de vestiging Rotterdam zal deze op korte termijn direct uit de zonnepanelen gebruikt gaan worden voor het opladen van de vrachtwagens door middel van een koppeling met een energie storage container. “Zo is de cirkel mooi rond” aldus Vlot.