Pand 83 in Nieuw-Lekkerland viert eerste lustrum

57 minuten geleden

Nieuws 122 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Vijf jaar geleden is Pand 83 officieel geopend. Om het eerste lustrum te vieren, worden er op woensdag 5 juli diverse activiteiten gehouden op het plein voor de Kringlooopwinkel.

In het pand aan de Planetenlaan 83 zijn de Kringloopwinkel van GAIN, de lunchroom van Sterk@Werk, Vluchtelingenwerk, het Huis van de Waard, Philadelphia met het project “Jij bent in Beeld’ en het Sociaal team van de gemeente Molenlanden gehuisvest. Het Repair Café, dat valt onder Huis van de Waard, is vorig jaar verhuisd naar het kringloopplein.

De droom voor een sociaal centrum en ontmoetingsplek voor inwoners van Nieuw-Lekkerland en voor mensen met een beperking, een andere achtergrond, die langdurig werkloos zijn om hen op weg te helpen richting een toekomst, is hiermee verwezenlijkt.

Al deze instanties werken samen om inwoners op weg te helpen naar een leerervaringsplek om zich verder te ontwikkelen. Tevens is het een ontmoetingsplek waar alle inwoners welkom zijn voor een kop koffie, een lunch, een gesprek, het aankopen van tweedehands artikelen met een sociaal doel.

Pand 83 is een collectieve voorziening voor kwetsbare mensen en een unieke plek waar verschillende initiatieven samenkomen.

Dit feit willen de deelnemers opnieuw vieren met de inwoners van Nieuw-Lekkerland. De instanties zullen zich op woensdag 5 juli van 14.00 tot 17.00 uur opnieuw presenteren op het plein voor de kringloopwinkel. Er zijn diverse kramen en activiteiten bij de Kringloopwinkel en de lunchroom. Ook aan de kinderen is gedacht. De middag krijgt ook nog een officieel tintje, waarbij, net als bij de opening vijf jaar geleden, opnieuw wethouder Piet Vat aanwezig zal zijn.