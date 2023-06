ingezonden mededeling

Een contentkalender maken: zo doe je dat

zo 18 jun. 2023, 11:18

Het maken van een contentkalender is belangrijk onderdeel van een succesvolle marketingstrategie. Het stelt je in staat om je contentcreatie te organiseren en te plannen, zodat je consistent en gericht kunt communiceren met je klanten en relaties. Daarnaast zorgt het ervoor dat je relevant blijft en gezien blijft worden.

We hebben daarom een paar belangrijke punten, waar je rekening mee wilt houden bij het maken van een contentkalender, voor je op een rij gezet.

Je doelgroep vaststellen

Voordat je begint met het plannen van je content, is het essentieel om je doelgroep te kennen en te begrijpen. Wie zijn ze? Wat zijn hun behoeften, uitdagingen en interesses? Door deze informatie te verzamelen, kun je content creëren die relevant is voor je doelgroep. Denk na over de demografische gegevens, de branche waarin ze actief zijn en de reden waarom ze jouw product of dienst nodig hebben. Het hebben van een duidelijk beeld van je doelgroep zal je helpen bij het vinden van onderwerpen die hen aanspreken.

De hoeveelheid content per maand vaststellen

Het bepalen van de hoeveelheid content die je per maand wilt produceren, is afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan de beschikbare middelen, het budget en de capaciteit van je team. Het is belangrijk om realistisch te zijn en te zorgen voor een consistente content output. Overweeg ook de verschillende soorten content die je wilt produceren, zoals blogs, video’s, infographics, socialmediaposts en whitepapers. Een gevarieerde mix van contentformats kan helpen om verschillende doelgroepen te bereiken en hun betrokkenheid te vergroten.

Onderwerpen vinden

Het vinden van onderwerpen voor je content kan soms een uitdaging zijn. Begin met het maken van een lijst met relevante onderwerpen die aansluiten bij de behoeften en interesses van je doelgroep. Denk aan veelgestelde vragen, trends en ontwikkelingen in jouw branche. Problemen waar je doelgroep mogelijk mee worstelt, is ook een goed onderwerp om op in te gaan. Gebruik ook tools zoals Google Trends, socialemediamonitoring en klantfeedback om inzicht te krijgen in populaire onderwerpen en discussies in jouw vakgebied. Daarnaast kun je ook inspiratie halen uit concurrenten en andere leiders in de branche. Zorg ervoor dat de gekozen onderwerpen relevant zijn voor je doelgroep en passen bij je merkidentiteit.

Bekendheid

Als je doelgroep niet weet waar ze je kunnen vinden, zul je waarschijnlijk niet snel groeien op social media. Zorg er daarom voor dat je jouw websites en socialmedia-accounts verspreid onder je doelgroep. Maak bijvoorbeeld gebruik van promotiemateriaal van Maxilia en laat dit bedrukkken met jouw website, logo en socials. Hang in winkels borden met deze gegevens op en verwerk de socials en website in je verpakkingen. Zo is je doelgroep bewust van het bestaan van deze platformen.