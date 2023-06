Uitverkoop bij de Kledingbank in Sliedrecht

SLIEDRECHT • Op zaterdag 1 juli is er een grote uitverkoopdag van zomerkleding bij de Kledingbank aan de Elzenhof 138 in Sliedrecht. Alles mag weg voor de halve prijs. Een kledingstuk kost nu 1,25 euro en kinderkleding is lager geprijsd.

De uitverkoop duurt van 09.30 tot 12.00 uur. De opbrengst van de uitverkoop is voor de Voedselbank. Elke week verstrekt Voedselbank Sliedrecht aan 115 huishoudens een voedselpakket. De pakketten worden opgehaald in Bleskensgraaf, Nieuw-Lekkerland en Sliedrecht.

Voor meer informatie over de Voedselbank en de Kledingbank: www.voedselbanksliedrecht.nl.