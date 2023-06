Kritiek en instemming op uitzending Zembla over uitstoot PFAS door Chemours

MOLENLANDEN/REGIO • Chemours in Dordrecht wist al sinds 1993 dat de PFAS, die bij de productie in de fabriek gebruikt wordt, schadelijk is voor de medewerkers en de omgeving van de fabriek.

Dat meldde het programma Zembla donderdag 15 juni in een uitzending op NPO. De programmamakers hadden inzage in vertrouwelijke papieren en rechtbankdocumenten.

In 1992 was er al een verband gelegd tussen PFAS en het ontstaan prostaatkanker en in de jaren 80 had DuPont al geconcludeerd dat het moest stoppen met het gebruik van PFAS, maar dat mocht geen economische gevolgen hebben.

De vier gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden, die samen een rechtszaak hebben aangespannen tegen Chemours, reageren met instemming op het programma.

Confronterend

“We begrijpen goed dat inwoners geschrokken zijn van de uitzending van Zembla over DuPont/Chemours. Het is voor iedereen confronterend om te zien”, reageren de vier gemeenten in een gezamenlijke verklaring. “Wij vinden dat inwoners en anderen niet geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van de uitstoot van PFAS door deze bedrijven. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel.”

De vier gemeenten houden het bedrijf DuPont/Chemours aansprakelijk voor de vervuiling en hebben een rechtszaak aangespannen om die aansprakelijkheid vast te stellen. “Wij hebben in die rechtszaak naar voren gebracht dat de bedrijven zelf al veel eerder op de hoogte waren van de gevaren van PFAS. Wij voelen ons daarin gesterkt door deze uitzending van Zembla”, aldus de vier gemeenten.

Deze rechtszaak is erg belangrijk voor de gemeenten en voor hun inwoners. “We wachten met vertrouwen op de uitspraak van de rechter. De uitspraak is op 27 september. Daarnaast blijven wij ons hard maken voor ‘0 uit de pijp’ en een verbod op dit soort stoffen.”

Schandaaljournalistiek

Chemours kwam na de uitzending ook met een officiële reactie. “In plaats van enige ‘waarheid’ te achterhalen, is Zembla’s laatste uitzending weinig meer dan schandaaljournalistiek”, meldt het bedrijf. “Veel van de beweringen zijn gebaseerd op oude, vage en/of ontkrachte aantijgingen. Ze horen niet thuis in de wereld van geloofwaardige journalistiek. We zouden hopen dat iedereen met een serieuze interesse in deze onderwerpen oude en achterhaalde zaken die uit hun context zijn gehaald en de niet-ondersteunde claims die daaruit voortkomen, afwijst.”

Chemours stelt in de reactie op het programma verder dat het fluorpolymeren en gefluoreerde gassen op verantwoorde wijze produceert. Deze chemische stoffen zijn volgens het bedrijf onmisbaar voor de moderne samenleving en een groene energievoorziening.?”De unieke combinatie van eigenschappen van deze stoffen maken ze tot belangrijke componenten in de productie van microchips, geavanceerde medische apparaten en elektrische voertuigen en ze staan centraal in de opwekking van de schone waterstof, de energiedrager van de toekomst. Deze essentiële producten kunnen en worden elke dag veilig geproduceerd en gebruikt.”

Uitstoot verminderen

Chemours stelt verder dat het in de loop der jaren consequent stappen heeft genomen om de uitstoot van gefluoreerde verbindingen (FOC’s) in Dordrecht te verminderen. “In 2018 hebben we aanvullende emissiereducties aangekondigd die in lijn zijn met onze wereldwijde, ambitieuze Corporate Responsibility Commitment doelstellingen. Vanaf 2018 is technologie ontwikkeld om de sporen van HFPO-DA in emissies naar lucht en water met meer dan 99% te verminderen. Er zijn forse investeringen gedaan voor permanente zuiveringsinstallaties en de reductie met 99% is effectief gerealiseerd in 2021. Ook de emissies van andere FOC’s willen we zo snel mogelijk - uiterlijk in 2030 - met 99% verminderen. In 2024 zal een belangrijke stap van meer dan 80% FOC-emissiereductie worden geïmplementeerd.”

In tegenstelling tot wat de uitzending wil doen geloven, bestaat de kern van het verhaal volgens Chemours uit oude beweringen die jaren geleden zijn opgeworpen en ontkracht, veelal vóór de oprichting van Chemours in 2015. Chemours: “Wat in het verhaal ontbreekt, is een zeer recent rapport van de Nationale Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat zich richt op de hedendaagse bedrijfsvoering bij Chemours en concludeert dat de overheid en Chemours samen ervoor hebben gezorgd dat de uitstoot van HFPO-DA door Chemours aanzienlijk is verminderd binnen aangescherpte vergunningsniveaus.”

Chemours blijft het verhaal van Dordrecht Works feitelijk en objectief vertellen. “We hebben deze fabriek op verantwoorde wijze en volgens de hoogste normen gedreven en we zullen dit blijven doen, net zoals we ons zullen blijven inzetten om dingen goed te doen in de gemeenschappen waarin we actief zijn. We blijven constructief zoeken naar manieren om overeenstemming te vinden met onze gemeenschap en problemen op te lossen, terwijl we duurzaam en verantwoord producten blijven maken voor kritieke toepassingen in de moderne samenleving.”