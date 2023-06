Door Leo Lanser geschonken foto’s geven ziel aan De Groene Wei in Giessenburg

GIESSENBURG • Leo Lanser heeft onlangs twaalf foto’s geschonken aan woonzorgcomplex De Groene Wei, gelegen aan het Hof van Giessen Nieuwkerk, in Giessenburg.

De foto’s, met een afmeting van 100 bij 150 cm, hangen door het hele gebouw heen en verfraaien de witte wanden in de gangen van het complex.

Leo Lanser was eind 2022 aanwezig bij de opening van De Groene Wei. Ondanks dat er vanuit vele kamers in De Groene Wei uitzicht is over de weilanden, hoorde hij aanwezigen tijdens de opening opmerken dat het op een ziekenhuis leek. Ook hoorde hij een man vertellen dat hij zijn vrouw er niet wilde onderbrengen, omdat het er te kil was.

Leo: “Dit raakte me en ik ben daarop in gesprek gegaan met het team van De Groene Wei. Op mijn voorstel om natuurfoto’s op te hangen werd enthousiast gereageerd. Er was alleen een beperkt budget beschikbaar”.

Hij vervolgt: “Ik heb genoeg aan de maatschappij verdiend, nu is het tijd om iets terug te doen. Ik vind het daarnaast belangrijk om kunst naar mensen te brengen in plaats van mensen naar de kunst”.

Natuurfoto’s

Sommige natuurfoto’s zijn door Leo speciaal voor De Groene Wei gemaakt en tonen, bewust, landschappen, bloemen en dieren uit de regio. Te denken valt aan een molen in Hoornaar met bijzondere lichtverschijnselen, een pauw in een bloesemlandschap, klaprozen, een landschap langs het riviertje De Giessen met bloemen op de voorgrond, een doorgegroeide rabarberbloem en een simpel wilgenkatje.

“De herkenbare foto’s uit de omgeving, een machtig mooi gebied, spreekt de bewoners van het complex aan en maakt dat ze zich er thuis voelen”, legt Leo uit. Het levert ook gespreksstof op en sommige bewoners zijn, geïnspireerd door de foto’s, zelf gaan schilderen. Hun werken zijn opgehangen naast de foto’s van Leo.

Ziel

Leo vertelt trots: “Het personeel en de bewoners van De Groene Wei zijn blij met de foto’s. Het mooiste compliment kreeg ik van de heer Arpad Backx, locatiemanager van De Groene Wei, die aangaf dat het woonzorgcomplex door de foto’s een ziel heeft gekregen. Ook kreeg ik van een wetenschapper een rapport toegestuurd waaruit blijkt dat mensen door natuurfoto’s aan de muur minder medicatie nodig hebben en rustiger worden”.

Leo is naast fotograaf ook ontwerper en kunstenaar. Hij is momenteel bezig met een kunstwerk voor een koninklijke tuin. Zijn bedrijf bestaat dit jaar veertig jaar en hij heeft een studio in Giessen-Oudekerk. De voormalig leraar biologie haalt zijn inspiratie uit structuren uit de natuur en gebruikt dit in zijn werken.