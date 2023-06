Nachtelijke wandeltocht, fietsmolentocht en molenmarathon voor vluchtelingen

ALBLASSERWAARD • Met een maalmaraton, een nachtelijke wandeling langs molens en een fietsmolentocht haalt CRR 1 juli geld op voor hulp aan vluchtelingen.

Stichting Christian Refugee Relief en molenstichting SIMAV; je zou de twee Alblasserwaardse organisaties niet snel aan elkaar koppelen. Toch zetten zij de afgelopen weken enkele acties op die zaterdag 1 juli gaan plaatsvinden.

Zo houdt de Kleine Tiendwegmolen in Streefkerk een maalmarathon. “Met elke omgang van de wieken krijgen we een bedrag”, vertelt Peter Kooiman namens de CRR. “We hopen dus vanzelfsprekend op veel wind die dag.”

Cees van der Wal

Fotograaf en molenaar Cees van der Wal uit Kinderdijk vormt de link tussen de stichtingen. Hij raakte enige tijd geleden betrokken bij het werk van de CRR en reisde af naar Oekraïne en Lesbos om foto’s en 3D-video’s te maken van de situatie daar.

Kooiman: “Van hem kwam het idee om een maalmarathon te houden, om zo deze twee werelden bij elkaar te brengen. Dat viel ook bij de SIMAV in goede aarde.”

Jongeren

Het malen van de molens wordt gecombineerd met nog twee activiteiten, waar iedere inwoner van de Alblasserwaard aan deel kan nemen. “In de nacht van vrijdag 30 juni op zaterdag 1 juli maken jongeren vanaf 16 jaar een wandeltocht vanaf de molens van Streefkerk naar Kinderdijk en weer terug”, legt Peter Kooiman uit.

“Ook vluchtelingen reizen vaak ‘s nachts, dat willen we zo mede voelbaar maken. Er wordt van deelnemers een bijdrage van 20 euro voor CRR gevraagd, maar als je je op een creatieve manier laat sponsoren voor een extra bedrag, mag dat natuurlijk.”

Pannenkoekenontbijt

Er is onderweg een tussenstop met een versnapering en de afsluiting is een pannenkoekenontbijt bij de Koffie Molen in Streefkerk. “De belangstelling is groot: er zijn nu al meer dan vijftig aanmeldingen. Maar meer deelnemers zijn welkom.”

De derde ‘tak’ is een fietsmolentocht op 1 juli. De fietsers betalen 12,50 euro en gaan vanaf de Koffie Molen - na koffie met gebak - met een routekaart de streek in. Het eindpunt is de Kleine Tiendwegmolen in Streefkerk, waar Cees van der Wal molenaar is. “Daar kun je met een VR-bril de door hem gemaakte 3D-beelden zien, om zo te ervaren hoe het in Oekraïne en op Lesbos is.”

Voor meer informatie en aanmelding kunnen belangstellenden terecht op www.stichtingcrr.nl.