Jarno Roubos uit Oud-Alblas gaat uitdaging van zevendaagse fietstocht voor Kika aan

14 minuten geleden

OUD-ALBLAS • Jarno Roubos (15) uit Oud-Alblas is na zijn succesvolle korte broeken actie voor Kika nu druk aan het voorbereiden voor de actie ‘Ketting van Ballonnen’. Dit is een zevendaagse fietstocht door Nederland voor de Kanjerketting.

Toen Jarno bijna vier jaar oud was, werd hij ernstig ziek. Hij bleek leukemie te hebben. Twee jaar lang kreeg hij behandelingen tegen de leukemie. “Het was een heftige tijd voor mij en mijn familie. Ik ben inmiddels negen jaar klaar met de behandeling en kerngezond. En daar ben ik enorm dankbaar voor! Daarom wil ik graag iets doen voor kinderen die kanker hebben.” We stellen Jarno enkele vragen.

1. Waarom doe je mee aan deze fietstocht?

Jarno: “Ik doe mee met deze fietstocht om geld in te zamelen voor de kanjerketting. Alle kinderen die in Nederland te maken krijgen met kanker krijgen een kanjerketting. De kanjerketting wordt niet betaald door zorgverzekeringen of ziekenhuizen. Om toch ieder kind een kanjerketting gratis aan te kunnen bieden, is er veel geld nodig. Naast dat ik geld wil inzamelen zodat andere kinderen ook een kanjerketting kunnen krijgen, wil ik ook laten zien dat er leven is na kinderkanker. Na mijn behandeling tegen kinderkanker ben ik inmiddels zo fit dat ik deze sportieve prestatie kan leveren. Dit kan voor anderen ook een teken van hoop zijn.”

2. Kun je uitleggen wat je gaat doen?

Jarno: “Ik ga in zeven dagen een tocht door Nederland fietsen van ongeveer 350 kilometer. Tijdens deze tocht komen we langs verschillende ziekenhuizen die ook kinderen helpen met kinderkanker. Tijdens deze fietstocht zijn er ook verschillende sportieve activiteiten. Ik ga deze fietstocht fietsen met andere survivors van kinderkanker. We starten op 13 augustus bij het Prinses Máxima centrum in Utrecht en op 19 augustus hopen we daar weer aan te komen.”

3. Hoe bereid je je voor?

Jarno: “Ik bereid me aan de ene kant voor om geld op te halen. Hiervoor heb ik in de meivakantie klusjes gedaan. Ik heb ook sleutelhangers en armbanden gemaakt die ik verkoop. Daarnaast probeer ik door middel van flyers aandacht te vragen zodat mensen kunnen doneren. Ook probeer ik me goed voor te bereiden op de sportieve prestatie. 350 kilometer fietsen in zeven dagen is een grote uitdaging. Daarom probeer ik regelmatig te trainen.”

4. Waarom heet de fietstocht ‘Ketting van Ballonnen’?

Jarno: “Door de fietstocht wordt er een soort van ketting door het hele land gevormd en ballonnen staan als teken van hoop.”

5. Hoe kunnen mensen jou ondersteunen?

Jarno: “Mensen kunnen op mijn pagina van de kanjerketting sponsoren: https://www.kanjerketting.nl/zet-je-in-en-steun-de-kanjerketting/acties/jarno-in-actie-voor-de-kanjerketting. Daarnaast kun je mij ook volgen op facebook ‘Jarno in actie’ en hier zal ik ook aankondigen wanneer ik waar ben met de fietstocht, zodat je mij eventueel kunt aanmoedigen langs de route. Van 15 op 16 augustus slapen we in Dordrecht, dus dat is redelijk in de buurt!”