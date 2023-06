De Uilenhof in Gorinchem feliciteert geslaagden op feestelijke manier

1 uur geleden

Nieuws Fotoseries 266 keer gelezen

GORINCHEM • Ook dit jaar gingen de medewerkers van de christelijke school voor voortgezet onderwijs De Uilenhof uit Gorinchem op pad om alle geslaagden persoonlijk te feliciteren.

Tranen, vreugde, confetti en feest.. alles was woensdag aanwezig tijdens de bezoeken. En vinden ze bij De Uilenhof leuker dan een telefoongesprek waarin de geslaagde gefeliciteerd wordt.

In de afgelopen drie jaar was het al een succes en ze houden deze traditie, die ontstaan is tijdens de coronaperiode, er voorlopig in.