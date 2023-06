ingezonden mededeling

Alle voordelen van LED strips op een rijtje

wo 14 jun. 2023, 08:33

Verlichting in huis is de basis van je interieur. Het zorg namelijk voor voldoende licht, maar ook voor een gezellige sfeer in huis. Het is daarom heel belangrijk om goed te kijken naar welke verlichting in jouw huis past.

In dit artikel lees je alle voordelen van LED strips. Laten we beginnen!

#1. Wat zijn LED strips?

LED strips zijn eigenlijk flexibele lichtstrips of platte lichtslangen die dienen als ondersteunende verlichting voor ruimtes. De strips hebben een PCB behuizing wat ook bekend staat als een elektronische printplaat. En op deze platen zijn de LED’s bevestigd. Tip: zorg ervoor dat wanneer je een LED strip aanzet, je deze volledig hebt uitgerold. Op die manier voorkom je dat deze breekt door oververhitting.

#2. De voordelen

Maar wat zijn nou eigenlijk de voordelen van LED strips? Met de strips bespaar je gemiddeld 70% aan energie ten opzichte van traditionele verlichting. Daarnaast hebben ze een lange levensduur van gemiddeld 50.000 branduren. Hierdoor hoef je het ook niet snel te vernieuwen. Ook hebben ze een hoge lichtopbrengst tot wel 2230 lumen per meter. Niet alleen is het dus energiezuinig, hebben ze een lange levensduur en brengt het veel licht met zich mee, maar het flexibele design is ook nog eens op lastige oppervlakjes met hoeken te plaatsen. Ideaal dus wanneer je in moeilijke hoeken goede verlichting wil hebben.

#3. Welke ruimte?

Woonkamer: In de woonkamer kun je sfeervolle verrichting toevoegen door bijvoorbeeld LED strips achter de televisie te plaatsen. Hierdoor creëer je achtergrondverlichting waardoor de televisiebeleving nog beter wordt. Ook kun je de strips langs de plinten leggen in de woonkamer.

Slaapkamer: In de slaapkamer wil je vaak een rustige sfeer creëren. De LED strips kun je bijvoorbeeld op de randen langs het plafond plaatsen, zodat je het ziet vanaf je bed. Ook is het mogelijk om het onder je bed te plaatsen. Dit is een mooie vervanging voor je nachtlampje.

Keuken: De keuken is ook een ideale plek hiervoor. Plaats deze boven het aanrecht en fornuis, zodat je altijd goed licht hebt. Ideaal voor wanneer je voedsel gaat bereiden bijvoorbeeld. Plaats de strips ook in de keukenkastjes voor optimaal zicht als het wat donkerder wordt.

Kinderkamer: Niet alleen voor onszelf, maar ook voor een kinderkamer is het een heel leuk idee om de LED strips te plaatsen. Het zorgt er ook wellicht voor dat de kinderen fijner kunnen slapen met deze mooie verlichting.

Plaats dus LED strips wanneer je extra verlichting wil toevoegen óf juist meer sfeer wil creëren. Op welke plekken gaan jullie de strips plaatsen? Heel veel succes.