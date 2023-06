De Soos in Giessen-Oudekerk viert jubileum: ‘Kroeg voor en door jongeren’

GIESSEN-OUDEKERK • De Soos in Giessen-Oudekerk bestaat veertig jaar.

Op zaterdag 10 juni werd het jubileum gevierd met een borrel voor (oud)-bestuursleden, waarbij onder meer de eerste penningmeester aanwezig was. Daarna volgde een ‘normale’ Soosavond voor jongeren tussen de 16 en 22 jaar.

We stellen bestuurslid Laura Holtslag enkele vragen over de jarige Soos.

1. Wat is de Soos eigenlijk?

Laura: “De Soos is een verantwoorde uitgaansgelegenheid in Giessen-Oudekerk. We zijn een ‘kroeg’ voor 16+. De opkomst qua avonden is wisselend. Vaak zijn er tussen de 80 en 140 mensen. Een Soosavond bestaat uit bijkletsen, nieuwe jongeren ontmoeten, drinken, dansen en een hele gezellige tijd met elkaar beleven. Een kroeg voor en door jongeren.”

2. Wat maakt de Soos uniek?

Laura: “De Soos bestaat dit jaar 40 jaar. In 1983 is de Soos opgericht vanuit de drie kerken in Giessenburg en Giessen-Oudekerk. De Soos wordt gerund door jongeren en is voor jongeren bedoeld. Het bestuur bestaat nog steeds uit jongeren die wonen in Giessenburg of Giessen-Oudekerk, vertegenwoordigd vanuit de drie kerken. Wij zijn bijna de enige uitgaansgelegenheid in deze buurt. Wat ons uniek maakt, zijn de vrijwilligers. Iedereen die iets bij de Soos doet, doet dit vrijwillig. Wij zijn ook een stichting en ontzettend blij dat zoveel mensen iets voor de Soos willen betekenen. Dat kan zijn als bestuurslid, maar ook als vrijwilliger op een avond. Er zijn dan verschillende taken die gedaan worden, zoals deurshift, barshift, zaalwacht, muziekman/vrouw.

3. Hoe ziet de toekomst van de Soos eruit?

Laura: “We hebben afgelopen maand vier nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Daar zijn we erg blij mee. Het concept is toekomstbestendig, want jongeren willen uitgaan en dan is de Soos daar een mooie plek voor. Gorinchem is toch een stuk verder weg en veelal 18+. Als bestuur denken we na over eventuele nieuwe vormen, maar de Soos op zaterdagavond zal niet snel verdwijnen.”

4. Er was enige tijd terug de dreiging van een sluiting. Is die dreiging er nog?

Laura: “Nee, daar is gelukkig geen sprake meer van. Giessen-Oudekerk zonder een Soos is niet denkbaar. Gelukkig denken veel politici van de gemeente Molenlanden daar ook zo over.”

5. Hoe zag de viering van het 40-jarig bestaan eruit?

Laura: “We zijn begonnen met een borrel voor (oud)-bestuursleden. Alle bestuursleden mochten hierbij aansluiten. Onze voorzitter Eline Dijksman heeft een speech gehouden over wat de Soos is, hoe de avonden er uit zien en wat wij hopen met de Soos te bereiken. Daarna heeft de eerste penningmeester, Leo Timmer, een speech gehouden waarin hij vertelde hoe de Soos is opgericht. Hij vertelde hoe de avonden eruit zagen en welke reis ze hebben afgelegd.”

“Na de speeches werd er volop gepraat over de Soos, ervaringen en herinneringen uitgewisseld. Ook kon iedereen genieten van een aantal dia’s die getoond werden via de diaprojector. De dia’s lieten op een ludieke manier zien waarom de Soos werd opgericht en wat ze daar allemaal voor moesten doen. Veertig jaar geleden zijn deze dia’s tot stand gekomen. Nu zijn de dia’s nogal oud en kwetsbaar. Gelukkig hebben we iemand gevonden die de dia’s wil digitaliseren. Om 21.00 uur startte de ‘normale’ Soosavond. De Setup_band trad op. Zij zongen veel covers en maakten er een mooie avond van.”

