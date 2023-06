Crime Game van gemeente Vijfheerenlanden wint landelijke competitie

VIJFHEERENLANDEN • De Crime Game van de gemeente Vijfheerenlanden is de Praktijkfavoriet bij VNG Gemeentedelers. Dit is een landelijke competitie waarin een succesvolle lokale aanpak gedeeld wordt op een landelijk podium.

Dit initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is bedoeld om gemeenten aan te moedigen hun kennis te delen. De gemeente Vijfheerenlanden kreeg de prijs uitgereikt tijdens het VNG Congres, dat gisteren en vandaag (woensdag 14 juni) plaatsvond in Groningen.

Trots

Burgemeester Sjors Fröhlich: “Hier ben ik ontzettend trots op. We hebben met de Crime Game iets unieks neergezet en dat heeft de jury ook gezien.” De eerste editie van de Crime Game vond plaats op 29 oktober 2022. Ruim 600 inwoners deden mee en hielpen drugsbaas Michael B. (gespeeld door Raymond Thiry) een drugsimperium op te bouwen.

“Via een puzzeltocht door de hele gemeente kwamen ze terecht in realistische scenes”, vertelt Fröhlich. “Daar ronselden ze onder andere loopjongens, overtuigden ze een boer om zijn schuur beschikbaar te blijven stellen voor wietteelt, motiveerden ze een kok van een xtc-lab om niet naar de concurrent te gaan en zetten ze een restauranteigenaar onder druk om mee te blijven doen. Uiteindelijk werd duidelijk dat misdaad niet loont en werd Michael gearresteerd. De deelnemers kozen gelukkig allemaal voor de vrijheid.”

Lef en enthousiasme

Van de 68 initiatieven kwam de Crime Game als Praktijkfavoriet uit de bus. Tijdens het VNG Congres kregen de inzenders van de meest succesvolle, waardevolle en herbruikbare oplossingen hun prijs en natuurlijk bloemen. De Crime Game stal het hart van de jury, mede dankzij het enthousiasme van de spelers (echte agenten en ambtenaren) en de deelnemers. Ook het lef dat de gemeente toonde om een groot en moeilijk op te lossen probleem als ondermijning op een unieke manier aan te pakken was reden voor de jury om de Crime Game als winnaar uit te roepen.

In de huid van een crimineel

“Door in de huid van de crimineel te kruipen hebben de deelnemers aan de Crime Game ervaren hoe makkelijk je in de drugscriminaliteit terecht kunt komen en hoe moeilijk je er vervolgens uit kunt”, zegt Fröhlich. “Ze kennen nu niet alleen de risico’s, maar kennen ook de signalen waaraan je drugscriminaliteit kunt herkennen.”

Samen met inwoners

Fröhlich denkt de Crime Game ook interessant is voor andere gemeenten. “Ondermijning is een groot probleem. Niet alleen bij ons, maar ook in andere gemeenten. Het brengt veel criminaliteit en risico’s met zich mee en kost de overheid veel geld. De Crime Game helpt bij bewustwording en vergroot de kennis over ondermijning bij inwoners. We kunnen het als overheid niet alleen, maar moeten ondermijning samen met onze inwoners en ondernemers aanpakken.”

Nieuwe editie

Wie nog niet heeft meegedaan met de Crime Game krijgt een nieuwe kans. In Vijfheerenlanden is een nieuwe editie van de Crime Game gepland op zaterdag 7 oktober 2023. Dit keer speelt de game zich af in één gebouw. Meer informatie hierover volgt na de zomervakantie. Daarnaast werkt Vijfheerenlanden aan een pocketeditie die op scholen gespeeld kan worden.