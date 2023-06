Molenlanden sluit 2022 positief af maar moet na 2026 bezuinigen

1 uur geleden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden heeft het jaar 2022 afgesloten met een positief saldo van bijna 8,5 miljoen euro. Ook in 2023 blijft het goed gaan met de financiën van de gemeente, maar vanaf 2026 verwacht het college dat er bezuinigd moet worden.

De financiën worden op donderdag 29 juni besproken in de gezamenlijke commissievergadering. En op donderdag 6 juli in de besluitvormende raadsvergadering van Molenlanden.

Woningbouw en energietransitie

Wethouder Bram Visser: “In 2024 werken we verder aan de uitvoering van het coalitieakkoord. De aandacht gaat onder andere uit naar het versnellen van de woningbouw, de energietransitie, maar ook welzijns- en jongerenwerk. Voor de reductie van stikstof willen we een stikstofloket oprichten voor de Alblasserwaard en eerder besproken plannen voor schoolhuisvesting en sportaccommodaties komen in 2024 tot uitwerking en uitvoering.”

De kadernota is een opmaat naar de begroting. Daarin werkt de gemeente de plannen voor 2024 verder uit. Het is nodig om de plannen en bijbehorende uitgaven die nu in de kadernota 2024 staan ook na 2026 haalbaar te maken. Het is nodig om keuzes te maken voor een meerjarig sluitende begroting. Deze afwegingen maken we in de komende drie maanden. De resultaten komen terug in de begroting 2024 die in oktober klaar is.

Vooruit kijken

Het college adviseert de raad om de komende periode te gebruiken om alvast vooruit te kijken naar de financiële positie van Molenlanden. Wethouder Bram Visser: “Het Rijk stelt tot aan 2025 voldoende middelen voor gemeenten beschikbaar, maar vanaf 2026 wordt dit minder. Hier protesteren de gemeenten landelijk tegen. Veel gemeenten komen straks in de knel als er niet meer geld vanuit het Rijk komt.”

“We wachten niet af, maar bereiden ons voor op de toekomst. Met minder inkomsten en meer werkzaamheden voor onze gemeente is het nodig om de komende jaren kritisch te kijken naar de uitgaven die we moeten doen om ook onze plannen en ambities, onder andere voor schoolhuisvesting, op langere termijn te kunnen realiseren. Op deze manier ontwikkelen we een solide basis voor de toekomst en passen we goed om de gemeentelijke portemonnee.”

Tekort oplossen

Vanaf 2026 kan de gemeente Molenlanden niet alle plannen meer betalen en is bezuinigen noodzakelijk. Ook de gemeente Molenlanden is afhankelijk van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Vanaf 2026 verwacht de gemeente Molenlanden hieruit een lagere uitkering, terwijl tegelijkertijd de kosten voor gemeenschappelijke regelingen als de Veiligheidsregio, de Dienst Gezondheid en Jeugd, de Omgevingsdienst en Avres stijgen. Mede door de ontwikkelingen en taken die op ons afkomen, geeft de gemeente ook meer geld uit aan personeel en extra ICT.

De jaarrekening over 2022 sluit met een positief resultaat van 8.490.293 euro. Dit is 965.103 euro meer dan voorzien was in de najaarsnota 2022 bijgestelde begroting. Het verschil komt door een aantal incidentele mee- en tegenvallers. De zomernota biedt met de najaarsnota tussentijds zicht op de inkomsten en uitgaven in 2023. Deze zomernota laat ook een positief resultaat zien van 2.881.980 euro.