A.A. de Haan Stichting doneert 4000 euro aan Timohuis in Sliedrecht

1 uur geleden

Nieuws 173 keer gelezen

SLIEDRECHT • De A.A. de Haan Stichting heeft 4000 euro geschonken aan Stichting Timohuis in Sliedrecht, die tienermoeders helpt door hen tijdelijk onderdak te bieden en begeleiding te geven.

Het doel is om na de periode in het Timohuis zelfstandig te gaan wonen, samen met hun kindje. Het bestuur van A.A. de Haan Stichting is overtuigd van het maatschappelijk nut, noodzaak en wenselijkheid van het Timohuis en hebben veel respect voor het vele werk wat zij als bestuur en de vrijwilligers van de stichting belangeloos verricht, alsmede de inzet van de dames die als begeleiders de jonge moeders de weg wijzen om hen een goede start te bieden bij het veelal onvoorbereide moederschap.

A.A. de Haan Stichting ondersteunt het Timohuis daar graag in en heeft het bestuur doen besluiten een donatie te willen verstrekken van in totaal 4000 euro ten behoeve van de inrichting van de twee nieuw te realiseren appartementen.

In het najaar 2023 volgt een nieuwe toedelingsronde vanuit de A.A. de Haan Stichting. Aanvragen zijn in te dienen vóór 1 oktober 2023. Kijk voor alle informatie over de stichting en aanvragen op www.dehaanstichting.nl.