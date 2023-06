Prijswinnaars bij Doe mee! Molenlanden na actie verjaardagstaarten

MOLENLANDEN • Doe mee! Molenlanden vierde in mei haar vijfde verjaardag en wie jarig is trakteert. Dus bood Doe mee! met een huis-aan-huis actie met verjaardagskaarten een kans om een taart te winnen.

Het leuke was, dat de deelnemers met hun inzending een eigen smaak mochten kiezen. Meer dan 40% van de 398 deelnemers gingen voor de traditionele slagroomtaart. De andere keuzes (chocolade, appel, redvelvet en cheesecake) waren elk bij ruim 10% van de inzenders favoriet. Twee procent van de inzenders koos voor glutenvrij.

Raadslid Anne Marie Mollema ging persoonlijk bij de zeven winnaars langs om de taarten te brengen. Piet, Lieke, Bert, meneer De Kuiper, mevrouw Van Gool, Lotte en Lia werden gefeliciteerd met hun taart. Natuurlijk komen deze taarten van een lokale bakker.

Doe mee! was verrast door de vele deelnemers. Anne Marie: “Je bedenkt iets en dan is het spannend hoeveel reacties er komen. Deze actie had een lage drempel. Heel mooi, dat zoveel inwoners van Molenlanden reageerden”.