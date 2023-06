Gemeenteraad Molenlanden positief over bijna acht ton voor Slingelandse Plassen

36 minuten geleden

Nieuws 297 keer gelezen

MOLENLANDEN • Alle partijen lijken op de komende raadsvergadering in te stemmen om 788.747 euro beschikbaar te stellen om het de Slingelandse Plassen te beheren en in stand te houden.

Maar voordat de partijen zo ver waren, wilden ze vorige week tijdens de commissievergadering wel van de wethouder nog wat duidelijkheid over met name de publieke toegankelijkheid van het gebied.

“Wat heel ingewikkeld is in dit gebied dat je de natuur, recreatie en publieke toegankelijkheid combineert”, erkent wethouder Jan Lock. “Wat je daar toelaat heeft ook met de draagkracht van het gebied vanuit de natuur te maken. Daar zul je altijd vanuit die andere twee functies, recreatie en publieke toegankelijkheid, een evenwicht moeten vinden.”

“De afspraak is dat het gebied alleen uit wettelijke verplichtingen afgesloten mag zijn”, betoogt Anne Marie Mollema van Doe Mee! Molenlanden. “Afsluiting is onder andere bij het broedseizoen, maar voor het broedseizoen heb ik geen wettelijke grondslag gezien.”

Volgens Lock gaat die passage dan ook over dingen die wel wettelijk vastliggen, zoals alleen toegang tussen zonsopgang en zonsondergang. Wat het bovendien lastig maakt volgens de wethouder is dat niet alles wettelijk vast te leggen is. Zo begint en eindigt het broedseizoen niet jaarlijks op elk moment en zit er per vogel verschil in wanneer zij broedt.

Nieuwe partijen

Ook kiezen het gemeentebestuur en de stichting er bewust voor dat er een statutenwijzing nodig is als er een andere partij in de stichting bij wil komen. Iets dat het CDA liever anders zou zien, zegt Jan Arie Koorevaar. “Dat ziet er niet zo uitnodigend uit, het is publiek terrein.”

Lock noemt het juist een bewuste keuze. “Dan komt de nieuwe toetreder op voorwaarde dat hij die commitment ook uitgesproken heeft. Het is eigenlijk een bescherming dat op het moment dat we uitbreiden er ook daadwerkelijk commitment heeft met datgene wat we beogen. Om te voorkomen dat de stichting verwatert.”

Beheersovereenkomst

Daarnaast worden in het huidige raadsvoorstel alleen de statuten vastgelegd. Aan een beheersovereenkomst tussen de stichting en de gemeente wordt nog gewerkt. Daarin wordt nog vastgelegd over hoe er omgegaan wordt met aansprakelijkheid, hoe er toezicht wordt gehouden, samengewerkt wordt en wat de gang is van de stichting door het jaar heen als het gaat over het beheer van het gebied.

“Kostenneutraal blijven zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Hoe gaat de wethouder bepalen wie dat gaan betalen?”, vraagt VVD’er Rijkus Krabbendam zich dan ook af. “Het staat onder het kopje eventuele risico’s, dat willen wij als college altijd benoemen”, legt Lock uit. “Een van de risico’s is dat dit in de toekomst kan optreden. Op het moment dat je het als risico opschrijft dan kan je als stichting en gemeente voorkomen dat het nodig is. Dat is ons uitgangspunt.”

Zwemmen en plassen

“Goudrianers en anderen in de omgeving willen met name zwemmen en wandelen zoals ze altijd al deden”, stelt Mollema. Dus wordt er gevraagd naar wie er verantwoordelijk is voor de waterkwaliteit en of er iets gedaan kan worden tegen blauwalg, waar de Slingelandse Plassen geregeld mee kampt.

“Wij zijn als gemeenten niet verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, maar we kijken en denken wel mee. Het beheer is niet aan de gemeente. Wel in overleg zijn, waar wij onze medewerking aan kunnen verlenen”, zegt Lock. Die ook aandraagt dat ze eraan denken om gebiedsvreemd water de plassen in te pompen.

Ook lijkt een publiek toegankelijk toilet er voorlopig niet in te zitten. Vanwege het gevaar voor vernieling en vandalisme moet het gaan om een hufterproof exemplaar, dat in de grond verankerd moet worden. Dat is bij de Slingelandse Plassen niet mogelijk. Wel dagen de raads- en burgerleden de stichting uit om hiervoor met een innovatief idee te komen.

Niet meer pro deo

Maar het betekent voor de insprekende Sjoerd Veerman, voorzitter van de initiatiefgroep, dat hij zich kan opmaken om hun voorgenomen opening op 1 juli, waar de groep en alle betrokken partijen zich kunnen presenteren. Maar misschien nog wel belangrijker is dat Veerman het harde werken van zijn vrijwilligers gewaardeerd ziet worden.

“Onze vrijwilligers werken al een paar jaar aan het beheer en onderhoud. Er is een groeiende groep vrijwilligers die met visie en betrokkenheid, met hart en ziel pro deo werken. En dat pro deo is letterlijk. We hebben geen geld op de bankrekening, vrijwilligers schieten uitgaven voor aan de gemeente en wij hopen dat we nu naar een andere situatie gaan.”