Justitie eist gevangenisstraf van 30 jaar en TBS met dwangverpleging tegen schutter zorgboerderij

ALBLASSERDAM • Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 13 juni 2023 een gevangenisstraf van 30 jaar én tbs geëist tegen de 39-jarige man John S. uit Oud-Alblas, die vorig jaar 4 mensen neerschoot op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam en een schoenmaker in Vlissingen doodschoot. John S. wordt verdacht van drievoudige moord, twee keer poging moord, bedreiging en verboden wapenbezit.

John S. schoot op 4 mei 2022 in Vlissingen schoenmaker Johan Quist dood en twee dagen later doodde hij een cliënte en een begeleidster van de zorgboerderij in Alblasserdam. Tevens raakten daarbij twee andere personen ernstig gewond.

“De man verbleef in de periode van 2015 tot 2017 op de dagbesteding van de zorgboerderij in Alblasserdam, maar moest daar vertrekken vanwege een ongewenste relatie met een 18-jarige cliënte van dezelfde zorglocatie. De breuk kon de verdachte niet verkroppen. Dit liet hij duidelijk merken door haar in die tijd voortdurend lastig te vallen en door de vele berichtjes die hij haar bleef sturen. De verdachte raakte, zo blijkt uit het strafdossier, in de jaren daarna steeds meer het spoor bijster. Hij zocht in april 2022 via internet naar een vuurwapen en uiteindelijk kocht hij ook daadwerkelijk een pistool en munitie. Op 4 mei 2022 reed hij vervolgens naar Vlissingen, waar hij een afspraak had met een 60-jarige man. Eenmaal daar aangekomen heeft de verdachte deze winkeleigenaar doodgeschoten. Hierover verklaarde hij later dat hij dit heeft gedaan omdat hij zijn aangeschafte wapen wilde testen,” zo stelt justitie.

Zorgboerderij

Twee dagen na dit incident, op 6 mei 2022, schoot de verdachte vervolgens op de zorgboerderij in Alblasserdam een 34-jarige vrouw en een 16-jarig meisje dood. Een jongen van 12 en een 20-jarige vrouw raakten zwaargewond. De politie kreeg de verdachte in zicht in de buurt van de zorgboerderij en kon hem in de boeien slaan. In het onderzoek naar beide schietincidenten is uitgebreid gezocht naar de verkopers van het wapen en de bijbehorende munitie. De 39-jarige Amsterdammer die de verdachte munitie verkocht kon uiteindelijk worden getraceerd en is door het OM vervolgd. Hij zit inmiddels een gevangenisstraf van 24 maanden uit. De identiteit van de verkoper van het handvuurwapen kon niet worden achterhaald.

Strafeis

In het dossier van de verdachte komt naar voren dat hij een psychische stoornis heeft en dat hij daarvoor behandeld moet worden. Tegen de verdachte is daarom naast een celstraf van 30 jaar ook tbs geëist door het Openbaar Ministerie. Volgens de officier van justitie is alleen een langdurige celstraf met een tbs-maatregel passend. “Hoe vind je de juiste woorden om aan te duiden hoe ernstig het doodschieten van drie willekeurige mensen is, hoe erg het is dat je een wapen aanschaft, een onschuldige dame bedreigt en vervolgens op klaarlichte dag een onschuldige man doodschiet om je wapen te testen? En dat je twee dagen later op een zorgboerderij, een plek waar mensen samenkomen die een extra zetje in de rug kunnen gebruiken, die al een rugzakje hebben en die al het nodige hebben meegemaakt, mensen gaat neerschieten? Ik ben nog een paar keer terug geweest en de lieflijkheid van de plek contrasteert zo verschrikkelijk met de hel die verdachte hiervan heeft gemaakt.”

Ook dinsdag vroeg één van de rechters aan John S. wat hij van alle slachtofferverklaringen van een dag eerder vond. Hij antwoordde: “Het blijft voor mij onwerkelijk en niet te bevatten dat er zoveel pijn en leed veroorzaakt is en dat mensen dat de rest van de leven met hun mee moeten dragen. Voor de mensen die er nog zijn. Dan heb ik het niet eens over de mensen die er niet meer zijn.”

Dinsdagmiddag 13 juni gaat de zaak verder en is de verwachting dat de inhoudelijke behandeling kan worden afgerond. Vervolgens zullen de rechters zich in de komende weken over de zaak buigen en op een nader te bepalen datum uitspraak gaan doen.