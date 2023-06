Zwem4daagse in De Dompelaar in Groot-Ammers start met ruim 300 inschrijvers

GROOT-AMMERS • De Zwem4daagse in Zwembad De Dompelaar is maandag 12 juni van start gegaan met maar liefst ruim 300 inschrijvers. Dat was boven alle verwachtingen.

Het mooie weer heeft zeker bijgedragen aan het succes. De aangename temperatuur maakte de 48e editie van de Zwem4daagse extra aantrekkelijk voor de deelnemers. Jong en oud was in grote getalen aanwezig, klaar voor een week vol plezier en sportieve uitdagingen. De maandagavond werd omgetoverd tot een waar waterfestijn, dankzij de inzet van de brandweer van Groot-Ammers. Met hun enthousiasme hebben zij gezorgd voor een onvergetelijke avond. Deelnemers konden genieten van spetterende activiteiten en verfrissende momenten in het water.

Maar het plezier is nog lang niet voorbij. Naast het banenzwemmen, waar iedereen zijn uiterste best doet om de felbegeerde medaille op de slotavond te behalen, staan er de rest van de week nog veel andere geweldige activiteiten op het programma die de Zwem4daagse tot een waar spektakel maken.

De organisatie van de Zwem4daagse wil graag haar waardering uitspreken voor de enthousiaste deelnemers en de vele vrijwilligers die dit evenement mogelijk maken. ‘Het is fantastisch om te zien hoeveel mensen zich willen inzetten voor het behoud en de bloei van het Ammerse zwembad. Zonder hun betrokkenheid en toewijding zou de Zwem4daagse niet zo’n groot succes zijn’, zegt Peter Kwakernaak, voorzitter van Exploitatiestichting De Dompelaar.

‘Het belooft een onvergetelijke week te worden, waar plezier, sportiviteit en saamhorigheid hand in hand gaan. We kijken uit naar de rest van de Zwem4daagse en hopen dat dit evenement nog vele jaren blijft bestaan. Op naar de 50e editie in 2025!’