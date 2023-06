Grote viering van 740 jaar stadsrechten voor vesting Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Op 15 juni is het op de kop af 740 jaar geleden dat de vesting Nieuwpoort stadsrechten kreeg. Dit heuglijke feit zal in Nieuwpoort niet onopgemerkt voorbij gaan. De werkgroep Nieuwpoort 700 plus heeft namelijk, in samenwerking met vele andere lokale verenigingen, stichtingen en commissies, een feestelijk jaarprogramma samengesteld met als thema ’Stadse fratsen’.

In 1983, bij het zevenhonderdste jubileum, vierden de Kraaien voor het eerst dat Nieuwpoort de stadsrechten verkreeg en sindsdien wordt er om de vijf jaar bij stilgestaan. Met het hijsen van de vlag wordt op 15 juni het startsein gegeven voor de viering. Wethouder Johan Quick verzorgt op vrijdag 16 juni de officiële opening met aansluitend in het Arsenaal een vertoning van de film ‘Michiel de Ruyter’, waardoor de historische relatie tussen Nieuwpoort en de Oud Hollandse Waterlinie tot uiting komt. Ook aan de jeugd is gedacht door op zaterdag 17 juni een vossenjacht te organiseren. Het weekend wordt afgesloten met de Poortersmaaltijd, waarbij er op diverse plaatsen kleine hapjes worden aangeboden.

Gemeenschapszin

Voorzitter Annie Slob: “Een jaar geleden is de achtkoppige werkgroep weer voor het eerst bijeen gekomen om plannen te smeden voor het 740ste jubileum. Bij alle activiteiten staat de gemeenschapszin centraal en ontmoeting en verbinding is heel belangrijk. Er is getracht een gevarieerd programma samen te stellen voor jong en oud en iedereen die mee wil feesten, is van harte welkom.”

Op 17 juni is de jubileumviering allerminst afgelopen. Ook de resterende maanden van 2023 en begin 2024 staan bol van activiteiten, waaronder een estafettemarathon, gevolgd door een foodtruckfestival, kaarsjesavond en Kraaienpop met, net als bij voorgaande jubileumvieringen, als klapstuk het toneelstuk in juni 2024.

Theater

Verspreid over twee weekenden in juni 2024, worden er vier theatervoorstellingen opgevoerd in de vorm van kleine sketches op zes verschillende locaties. Nieuwpoort zelf vormt het decor. Bezoekers lopen in groepen en onder begeleiding van sketch naar sketch. Peter Jan Eckstein heeft het toneelstuk wederom geschreven en neemt ook de regie weer voor zijn rekening. Annie vertelt: “Vorige week hebben de audities plaatsgevonden en vanaf 6 september wordt er, afhankelijk van de rol, iedere woensdagavond geoefend. We kunnen nog jonge toneelspelers, zangers en dansers gebruiken. Ook nodig ik technische mensen, met het oog op de decorbouw, van harte uit om zich als vrijwilliger aan te melden.”

Kleine geschiedenis

Het toneelstuk heeft als werktitel “Een kleine geschiedenis van Nieuwpoort’ en er wordt ingezoomd op verschillende gebeurtenissen uit de geschiedenis van de stad. Tijdens de vorige editie ging het verhaal over burgemeester Brouwers en de catastrofe die door zijn toedoen in 1953 werd voorkomen voor Nieuwpoort en omgeving. Het toneelstuk bevat deze keer elementen van de uitbouw van de vesting als militair object en wat dat veroorzaakte voor boeren en burgers in Nieuwpoort.

Te denken valt aan hoe boerengezinnen omgingen met de dreiging ten tijde van de inundatie (het opzettelijk onder water zetten van een gebied, red) in 1672 als verdedigingsmiddel tegen de Franse legermacht. De spanning, frustratie en boosheid die er destijds binnen gezinnen was, wordt overgebracht. Een andere sketch gaat weer over de inkorting van de Binnenhaven in Nieuwpoort waar ooit dertig huizen zijn afgebroken. De onrust en verontwaardiging die dit met zich meebracht, wordt onder de loep genomen.

“Door dit soort situaties uit te lichten, gaat het weer een rol spelen in de hoofden van mensen. Peter Jan Eckstein weet als geen ander hoe hij een draai moet geven aan de historische gebeurtenissen om het toneelstuk ook voor nu aansprekend te laten zijn”, vertelt Annie enthousiast. De organisatie hoopt met het theater meer dan duizend bezoekers te trekken.

Het volledige jubileumprogramma is te vinden op de website www.nieuwpoort700plus.nl.