Rabobank helpt starters op de woningmarkt met Jouw Eerste huis event

1 uur geleden

Gorinchem • Rabobank organiseert op woensdag 21 juni het ‘Jouw Eerste Huis’ event in het kantoor van de Rabobank in Gorinchem.

Het event is speciaal voor jongeren die voor het eerst een huis willen kopen of daar informatie over willen. Het vinden van een eigen plek is voor jongeren niet altijd makkelijk. Betaalbare huizen zijn schaars. Bij Rabobank bieden ze de helpende hand. Er wordt in één avond uitgelegd wat er bij het kopen van een huis komt kijken en waar je op moet letten. Vaak is er meer mogelijk dan je denkt. De avond begint om 19.00 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. Je hoeft geen klant te zijn van Rabobank.

Notaris Van der Heiden uit Streefkerk geeft een workshop over wat te regelen als je een woning koopt en gaat samenwonen, trouwen, dan wel een geregistreerd partnerschap aangaat.

Alblasserwaard Makelaars is aanwezig voor vragen over het koopproces. Ook is er een workshop over woninginrichting en het maken van een moodboard. Deze wordt gegeven door Marieke Vroegh van In Stijl Interieur uit Gorinchem. Bovendien kun je speeddaten met een financieel adviseur over wat er in jouw persoonlijke situatie mogelijk is.

Ook voor degenen die nu nog niet op zoek zijn, is het een interessante avond om in korte tijd te oriënteren. Rabobank organiseert de avond voor alle jongeren uit de regio die antwoord willen op vragen over hun eerste huis. Aanmelden kan via de website van Rabobank: www.rabo.nl/zh/eigenhuis.