Veel teams De Lange Wei bij de Doetse Triathlon in Giessenburg

30 minuten geleden

Nieuws 159 keer gelezen

GIESSENBURG • Afgelopen zaterdag werd de tweede Doetse Triathlon in Giessenburg. Vijf teams van De Lange Wei deden mee. Voor het evenement hadden de zorgcollega’s behoorlijk getraind. De afgelopen periode motiveerden en inspireerden ze elkaar om tot een goede sportieve prestatie te komen.

Het was een goed georganiseerd en gezellig evenement, waar deelnemen het doel was. Met een medaille als trotse prijs na afloop. Binnen De Lange Wei staat vitaliteit hoog op de agenda. Zo is er wekelijks voor collega’s yoga en bootcamp. Uit de laatste groep is het enthousiasme ontstaan om met meerdere teams deel te gaan nemen aan deze triathlon.