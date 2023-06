Raadselachtige post bij bewoonster villa schietpartij Kinderdijk; nieuwe verhoren en onderzoek

KINDERDIJK • Het onderzoek naar de moord in de villa aan de Puntweg in Kinderdijk is nog steeds in volle gang. Verdachte Cor de J. (77) uit Alblasserdam blijft hoofdverdachte en zit in ieder geval tot eind augustus vast tot een volgende zitting in de rechtbank.

De man stelt nog steeds onschuldig te zijn. Deze week vond er weer een regiezitting plaats, waarbij in de rechtbank werd bekeken wat er allemaal nog nodig is voor de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. Zo loopt er nog een schotrestenonderzoek en zullen er op verzoek van de advocaat van de verdachte extra verhoren gaan plaatsvinden.

Cor de J. wordt ervan verdacht dat hij in de nacht van 1 op 2 december 2022 een 74-jarige man uit Overijsse (België) heeft doodgeschoten in de woning van een vrouw op de Puntweg in Kinderdijk. De man, die een hechte vriendschap met de bewoonster had, zou jaloers zijn geweest op de nieuwe vriend van mevrouw. Ook werden er veel sieraden meegenomen.

De bewoonster zei in eerste instantie geen idee te hebben wie er verantwoordelijk is voor de moord. Een aantal dagen later verklaarde de Kinderdijkse bij de politie dat ze toch weet wie het heeft gedaan: Cor de J.

Onbestaanbaar

De advocaat van De J. wil de bewoonster en een advocaat die haar verklaring heeft opgesteld laten ondervragen bij de rechter-commissaris. Ook wil de advocaat de politieagenten die verklaring hebben opgenomen gaan horen. De rechtbank gaat die verzoeken toestaan.

De raadsman van de verdachte vertelde: “De tweede verklaring van mevrouw is heel anders dan de eerste verklaring. Hoe kan dit? En hoe is het mogelijk dat professionele verbalisanten niets vragen als mevrouw ineens een totaal ander verhaal vertelt over wie de dader kan zijn? Óf haar eerste versie klopt, of haar tweede versie klopt of geen van beide versies kloppen. Ik wil weten hoe dat gesprek met de politie is gegaan. Het is voor mij onbestaanbaar dat je zo’n verklaring voor zoete koek opschrijft,” aldus advocaat Henk Andel.

Schotrestenonderzoek

De Officier van Justitie meldde tijdens de zitting dat er nog steeds een schotrestenonderzoek loopt. “Dat is zó gecompliceerd, dat dit nog niet is afgerond. Het definitieve sectierapport moet nog komen. De Forensische Opsporing heeft het einddossier nog niet gereed. Het tactisch dossier is wel klaar.” Advocaat Andel zegt hierover verbaasd te zijn. “Het kan er bij mij niet in dat je zes maanden na dato nog steeds geen onderzoek hebt. Ik hoor graag van de wetenschapper waarom dit zo lang moet duren. Het klinkt volstrekt onlogisch.”

Post

Ook werd er gesproken over opmerkelijke post die is bezorgd bij de bewoonster van de Puntweg in Kinderdijk. Mevrouw ontving een brief en een kaart en er lagen bloemen op een familiegraf. Van de brief staat vast dat die van de verdachte is. Daarin vraagt hij of mevrouw nog contact met hem wil. De Kinderdijkse heeft via de politie laten weten dat zij dat niet wil en verdachte respecteert dit. Mevrouw denkt dat de ansichtkaart ook van Cor de J. is. Op de kaart staat een bloembollenveld. Verder staan er twee namen op: de namen van twee overleden familieleden van mevrouw. De advocaat van de verdachte zei hierover: “Mijn klant kent die mensen niet en zegt die kaart ook niet verstuurd te hebben. Hoe de bloemen op het familiegraf komen, weet hij ook niet. Hij heeft die daar niet neergelegd of laten neerleggen. Het is een raadsel wie dit heeft gedaan.”

Nieuwe zitting

Tot slot kreeg Cor de J. het laatste woord. Hij heeft geen goed woord over voor het politieonderzoek. De advocaat van De J. verzocht, bijna tegen beter weten in, om de voorlopige hechtenis op te schorten. De rechtbank oordeelde echter dat er nog voldoende ernstige bezwaren zijn om De J. vast te laten zitten tot in ieder geval 29 augustus. Dan zal een nieuwe regiezitting plaatsvinden.