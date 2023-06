Rechtszaak tegen verdachte schietpartij in Alblasserdam wordt deze week hervat

52 minuten geleden

Nieuws 132 keer gelezen

ALBLASSERDAM/ROTTERDAM • De rechtszaak tegen John S. (39) uit Oud-Alblas, die op 6 mei en twee mensen doodschoot in Alblasserdam en anderen verwondde op een zorgboerderij in Alblasserdam, wordt deze week hervat.

Er zijn zittingsdagen gepland in een extra beveiligde zaal in de rechtbank van Rotterdam. De rechtszaak is een vervolg op de rechtszaak van begin april, die na één zittingsdag onverwacht opgeschort werd. Dat had te maken met ‘persoonlijke omstandigheden’ van één van de rechters, liet de rechtbank destijds weten.

Drie zittingsdagen

Vanwege de omvang van de zaak zijn voor de inhoudelijke behandeling drie zittingsdagen uitgetrokken. Op maandag 12 juni, dinsdag 13 juni en vrijdag 16 juni zal de verdachte zich verantwoorden en zullen slachtoffers en nabestaanden het woord mogen voeren.

John S. schoot op 6 mei 2022 vier mensen neer op de zorgboerderij langs de Molensingel in Alblasserdam. Twee van hen overleden ter plekke; de andere twee raakten zwaargewond. Twee dagen daarvoor had de Oud-Alblasser in Vlissingen schoenmaker en RefoAnders-oprichter Johan Quist in zijn winkel doodgeschoten.

Waarom

Over het waarom is in het afgelopen jaar al veel gespeculeerd en gesproken. Familie, vrienden en nabestaanden hopen via het Pieter Baan Centrum-rapport en de rechtszaak te weten te komen wat John heeft bewogen deze misdaden te doen. John S. is uitgebreid onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat rapport zal deze week ook behandeld worden.

Op de website van Het Kontakt editie Klaroen en Alblasserdam zal gedurende de zittingsdagen verslag worden gedaan van de zaak.