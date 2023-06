Negen Rustpunten geopend voor wandelaars en fietsers in Molenlanden

1 uur geleden

Nieuws 325 keer gelezen

MOLENLANDEN • Fietsers en wandelaars kunnen vanaf deze week gebruik maken van negen Rustpunten binnen de gemeente Molenlanden.

Een Rustpunt is een plek op een particulier erf waar wandelaars en fietsers, tijdens hun tocht, even kunnen pauzeren. De Rustpunten zijn deze week officieel geopend door wethouder Johan Quik en Lambert Blokhuis van Kweetal in Schelluinen, een van de Rustpunthouders.

Gastvrij ontvangen

Johan Quik, wethouder recreatie en toerisme: “We willen wandelaars en fietsers in ons gebied graag gastvrij ontvangen. De negen deelnemers die een Rustpunt zijn geworden dragen daar aan bij door de voorzieningen die zij bieden. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een bakje koffie of thee te maken, hun e-bike op te laden en gebruik te maken van een toilet. Hierdoor kunnen fietsers en wandelaars nog meer genieten van ons prachtige gebied.”

Rustpunten

De negen Rustpunten in Molenlanden zijn: Kaasboerderij de Graafstroom in Bleskensgraaf, Riekjeshoeve in Brandwijk, Van Dijkstraatje in Giessenburg, De Zuivelboerderij in Molenaarsgraaf, boerderij Eben-Haëzer in Nieuw-Lekkerland, De Hoogt in Oud-Alblas, Kweetal in Schelluinen, Bergstoep 26 in Streefkerk en Wingerds Kwartiertje in Wijngaarden. Deze Rustpunten zijn te herkennen aan een bord langs de weg met het Rustpuntlogo.

Rustpunten zijn een initiatief van Stichting Rustpunt en bedoeld als laagdrempelige voorziening voor fietsers en wandelaars in gebieden waar geen of nauwelijks voorzieningen zijn. Ze liggen aan of vlakbij fiets- en wandelroutes, vaak op een particulier erf met of zonder agrarische bestemming. Meer informatie is te vinden op www.rustpunt.nu. Ook kan contact op worden genomen met Fred Heemskerk via info@rustpunt.nu of 06-20541555.