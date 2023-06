Watersportvereniging De Ammers viert 50-jarig bestaan

GROOT-AMMERS • Watersportvereniging De Ammers heeft vorig weekend haar 50-jarig bestaan gevierd met een gezellige bijeenkomst bij de jachthaven. Er was een barbecue en een accordeonist vrolijkte de bezoekers op met zeemansliederen.

Tevens werd de vlag met het nieuwe logo van de watersportvereniging gehesen. Dit mocht Wim Verschoor doen. Hij is al vanaf het begin lid en heeft met zijn familie een rijke historie bij de vereniging.

“Mijn vader had direct vanaf de oprichting een boot bij de watersportvereniging, waarmee ik en mijn broer vaak gingen varen”, vertelt Wim. Na een jaar of tien kocht Wim zijn eigen boot, waarmee hij en zijn vrouw nog steeds graag uitstapjes maken. Komende week varen ze naar Groningen.

Watersportvereniging De Ammers werd opgericht op 17 augustus 1973. Initiatiefnemers waren de heren Schreuders en Schulte, bijgestaan door drie vrijwilligers. Een locatie voor een jachthaven was snel gevonden. IJsclub De Telegraaf had haar clubgebouw langs de boezem en deed daar in de zomermaanden niet zoveel mee.

Wim: “En de grond links en rechts van dat clubgebouw zou heel goed uitgegeven kunnen worden voor een haven met 48 boten.” Er werd contact opgenomen met het ijsclubbestuur en een overeenkomst werd snel gesloten.

“Wij mochten het gebouw in de zomer gebruiken, mits wij het onderhoud van het gebouw binnen en buiten op ons zouden nemen. Zij zouden dan voor de materialen zorgen. Hierdoor ontstond er een win-win situatie, want aan onderhoud kwam de ijsclub bijna niet toe.”

Drie jaar later werd door een groep vrijwilligers de haven gerealiseerd, het havengebied werd uitgegraven en er werden steigers gebouwd en meerpalen geslagen. Wim: “De laatste jaren is er weer veel onderhoud gepleegd. Dat was na al die jaren weer nodig. De steigerplanken zijn allemaal vervangen en er zijn meer stroom- en drinkwateraansluitingen gemaakt, allemaal weer door vrijwilligers.”

Anno 2023, vijftig jaar na de oprichting, floreert de vereniging. De haven is bijna altijd vol met vaste ligplaatshouders uit Groot-Ammers en de wijde omgeving. “De toekomst zien we rooskleurig in, we gaan lekker door! We merken wel dat het gaandeweg moeilijker wordt om mensen in het bestuur te krijgen. We hebben nu al een poosje geen vaste havenmeester meer. Dat doet een aantal leden nu per toerbeurt.”

“En we zijn blij dat er geen gemaal komt bij Groot-Ammers. Daarvan was even sprake, maar het waterschap heeft andere plannen voor de waterhuishouding in de polder. Als hier een gemaal had gekomen, hadden we moeten verhuizen. Nu is dat gelukkig niet nodig!”

