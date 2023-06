Leerlingen uit Molenlanden kijken ogen uit tijdens Techniekroute

32 minuten geleden

Nieuws 110 keer gelezen

MOLENLANDEN • De groep 7 leerlingen van zeven basisscholen uit Groot-Ammers, Nieuwpoort, Langerak, Streefkerk en Goudriaan brachten op woensdag 7 juni een bezoek aan lokale bedrijven tijdens de Techniekroute. De leerlingen keken hun ogen uit bij de bedrijven op Industriepark Gelkenes en in Goudriaan.

Bij Mourik Techniek op Industriepark Gelkenes werden de leerlingen en leerkrachten hartelijk ontvangen. Wethouder Johan Quik was er ook bij om de leerlingen te verwelkomen en nodigde ze vooral uit om veel vragen te stellen tijdens de bedrijfsbezoeken. Een aantal leerlingen mochten daarna direct aan de slag. Er werden twee teams gevormd om zo snel mogelijk een zenuwspiraal in elkaar te zetten en uit te spelen. Deze spannende wedstrijd was het startsein voor een indrukwekkende ochtend.

Zelf aan de slag

De Techniekroute geeft leerlingen een kijkje in de techniek. De bedrijven vertellen de kinderen over werken in de techniek en laten ook veel zien van de verschillende bedrijfsprocessen. Maar het leukste is natuurlijk om de leerlingen zelf aan de slag te laten gaan. Dit is niet bij elk bedrijf of productieproces mogelijk, bijvoorbeeld vanwege veiligheid. Maar met wat creativiteit kwamen de bedrijven vaak een heel eind.

Zeelander Yachts deed dit jaar voor het eerst mee aan de Techniekroute. Na een korte presentatie volgde een rondleiding langs de prachtige polyester jachten in aanbouw. De inspiratie die de leerlingen opdeden konden ze goed gebruiken, want ze mochten hun eigen Zeelander 5 ontwerpen. De ontwerpen werden als kers op de taart geprint op een T-shirt. Een mooi aandenken aan deze dag.

Bij Mourik Techniek verzamelden de leerlingen tijdens een rondleiding diverse onderdelen. Daarmee maakten ze later in de werkplaats een echte Mourik racewagen. Ook bij De Lek Beton creëerden de leerlingen een mooi aandenken. Ze mochten daar zelf beton mixen en hier een knikkertegel van maken met hun eigen naam erin. De tegels krijgen een mooi plekje op het schoolplein. “Als ik dan later van school ben ligt er altijd nog een knikkertegel van mij”, aldus een leerling.

Komen werken

Bij alle bedrijfsbezoeken viel op hoe geïnteresseerd de kinderen waren. Er werden volop vragen gesteld. Eén leerling vroeg bij Packland Procesmechanisatie zelfs of hij hier niet kan komen werken. “Over een paar jaar ben je van harte welkom voor een bijbaan of stageplek”, antwoordde directeur Chris van Dam enthousiast.

Bij afvalverwerkingsbedrijf Korenet doken de leerlingen in de wereld van afval scheiden en werd uitgelegd waarom dit zo belangrijk is. Veel leerlingen hadden gehoord over de brand vorige week op het terrein en vroegen naar de oorzaak. Waarschijnlijk kwam dit door batterijen in het afval, wat het belang van goede afvalscheiding nog eens benadrukt. Na de rondleiding klommen de leerlingen de kraan in. En met een kraandiploma op zak, gingen de leerlingen door naar het volgende bezoek.

Vier routes

Voor het eerst sinds 2019 is het dit schooljaar gelukt om vier Techniekroutes te organiseren in de verschillende gebieden van gemeente Molenlanden. Dit dankzij de enthousiaste inzet van vele bedrijven. Volgend schooljaar staan de Techniekroutes gepland op 11 oktober in Bleskensgraaf voor groep 8, op 14 februari in Nieuw-Lekkerland, ook voor groep 8, op 20 maart in de kernen van het voormalige Giessenlanden (voor groep 7) en op 17 april op Gelkenes in Groot-Ammers, ook voor zevende groepers.

Bedrijven die meer willen weten over de Techniekroutes, of zich willen aanmelden, kunnen contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven van gemeente Molenlanden, via: 06-46884538 of ondernemersloket@jouwgemeente.nl.