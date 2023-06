Veerpont tussen Bergambacht en Streefkerk maandag 26 en dinsdag 27 juni uit de vaart

wo 7 jun. 2023, 10:13

STREEFKERK • De veerdienst Bergambacht-Streefkerk vaart maandag 26 en dinsdag 27 juni niet.

De reden daarvoor is dat er aan de zijde van Bergambacht asfalteringswerkzaamheden plaats gaan vinden, ter afronding van de herinrichting van het gebied rondom de nieuw aangelegde veerstoep. Veerdienst Bergstoep is teleurgesteld: de aannemer wilde het werk in het weekend plaats laten vinden, maar de gemeente Krimpenerwaard werkte daar niet aan mee.