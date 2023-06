Molenlanden en Gorinchem vragen om meer ruimte voor nieuwe locatie windenergie

18 minuten geleden

Nieuws 87 keer gelezen

MOLENLANDEN/GORINCHEM • In een lobbybrief aan de Provincie Zuid-Holland vragen de gemeenten Molenlanden en Gorinchem om ‘maatwerk’ in de zoektocht naar een locatie om windmolens te plaatsen. In de praktijk betekent dat de gemeenten meer ruimte vragen om windmolens te plaatsen op bijvoorbeeld bedrijventerreinen of in de nabijheid daarvan.

De beide gemeenten hebben tot eind 2023 de gelegenheid om alternatieve locaties te vinden voor windenergie, omdat de gemeente Gorinchem de locatie Avelingen als onwenselijk heeft bestempeld. Die locatie moet gevonden worden in het kader van de RES (Regionale Energie Strategie), waarbij elke regio een opdracht heeft om schone energie te realiseren.

“Met de gemeenteraden zijn we uitgangspunten aan het formuleren voor alternatieve locaties en zijn we aan het kijken wat technisch gezien geschikte locaties zijn”, schrijven de beide gemeentebesturen aan de provincie.

Beperkende factor

“Om uitvoering te kunnen geven aan de bestuursovereenkomst hebben we behoefte aan voldoende ruimte om binnen de kaders van de overeenkomst te zoeken naar alternatieve windlocaties in onze regio. Het generiek hanteren van het huidige provinciale omgevingsbeleid kan hierin een beperkende factor zijn”, schrijven Molenlanden en Gorinchem verder in hun lobbybrief.

Op dit moment wordt in het provinciaal omgevingsbeleid alleen ruimte geboden voor windenergie in het Groene Hart bij huidige en reeds vergunde locaties. “Ook voor ons is het Groene Hart zeer waardevol, dat vraagt om een nauwkeurige zoektocht naar mogelijkheden en draagvlak”, aldus de gemeenten.

Zij vragen nu aan de provincie om ruimte te bieden voor maatwerk voor toepassing van windenergie in het Groene Hart, waarbij de gemeenten onder andere denken aan bedrijventerreinen. Ze hopen dat dit punt meegenomen kan worden in de onderhandelingen bij het vormen van een nieuwe coalitie in de provincie, die gevormd wordt na de onlangs gehouden verkiezingen, en zien met belangstelling het resultaat tegemoet.