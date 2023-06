Overleden man aangetroffen in Kinderdijk; 'waarschijnlijk natuurlijke dood gestorven'

112

8 uur geleden

KINDERDIJK • In Kinderdijk is dinsdag 6 juni op het 'Pot-terrein' aan de Molenstraat in Kinderdijk een overleden man aangetroffen. Het betreft een 85-jarige man uit Papendrecht,..