Odensehuis Molenlanden in Oud-Alblas officieel geopend

1 uur geleden

Nieuws 118 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Aan de Peperstraat 40 in Oud-Alblas werd op donderdag 1 juni het Odensehuis Molenlanden feestelijk geopend.

Om 14:00 uur heette Arie Slob, voorzitter van de initiatiefgroep, de aanwezigen van harte welkom. “Er is in korte tijd heel veel werk verzet, daarom sta ik hier met trots”, aldus Arie Slob. Na een kort woord van Piet Bezemer, de voorzitter van het Landelijk Platform Odensehuizen, was het de beurt aan wethouder Piet Vat van de gemeente Molenlanden om de officiële openingshandeling te verrichten. Hij onthulde een prachtig bord met daarop de naam van het Odensehuis ‘Bij Boer Barend’. Wethouder Vat is heel blij met de realisatie van het Odensehuis. “Dit Odensehuis sluit perfect aan bij de visie van een dementievriendelijke gemeente en past heel mooi binnen ons beleid voor mantelzorgondersteuning”, aldus wethouder Vat.

Ook coördinator Jell Kooijman heeft genoten: “Ik vind het echt geweldig om te zien hoeveel mensen en organisaties enthousiast zijn over de komst van het Odensehuis. Ik heb er heel veel zin in en hoop veel mensen te ontmoeten in het Odensehuis. Kom gerust eens kijken!”

Na de officiële opening konden de aanwezigen volop van een hapje en een drankje genieten in de huiselijk ingerichte ruimte, de aangrenzende werkplaats/hobbyruimte en in de mooie tuin, waar het Odensehuis gebruik van mag maken.

Het Odensehuis aan de Peperstraat 40 in Oud-Alblas is vanaf nu wekelijks geopend op dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. Mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie en hun mantelzorgers zijn hier van harte welkom voor ontmoeting, activiteiten en informatie. Een bezoek aan het Odensehuis is gratis. Wie mee wil lunchen, kan dat doen voor 5 euro per persoon. Voor meer informatie: Jell Kooijman via 06-54777007 of jell.kooijman@jouwgemeente.nl.