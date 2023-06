Gezellige opa- en oma-ochtend op De Springplank in Meerkerk

37 minuten geleden

Nieuws 208 keer gelezen

MEERKERK • Dinsdagochtend 6 juni hadden opa’s en oma’s de gelegenheid om OBS De Springplank in Meerkerk en vooral hun eigen kleinkinderen te bezoeken.

Na een gezamenlijke opening in het gymlokaal werd er een presentatie verzorgd door drie groep 8 leerlingen die de grootouders meer vertelden over de school. Voorzien van koffie en thee was het een gezellige ontmoeting.

Net als de kinderen gingen de opa’s en oma’s daarna buiten spelen. Vervolgens werd er een kijkje in de verschillende klassen genomen waarbij de kinderen uitleg gaven over hoe er tegenwoordig op school gewerkt wordt. Voor velen een kijkje in een andere wereld dan toen deze grootouders zelf op school zaten.