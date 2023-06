De Graanbuurt in Giessenburg presenteert eigen wijn: ‘Zomottie’

GIESSENBURG • In de Kolenbeurs, een overdekt winkelstraatje in de Graanbuurt in Giessenburg, presenteren ondernemers Theo en Diane hun eigen ‘Kolenbeurswijn’, genaamd ‘Zomottie’.

Theo en Diane hebben in de Kolenbeurs hun eetcafé De Kleine Beurs en lifestylewinkel Tiara. ‘Hóógste tijd voor een eigen Kolenbeurswijn’, vonden zij.

Goeie ouwe tijd

‘Oud-Giessenburg herleeft hier’, zegt Theo, die samen met zijn vrouw Cora zijn gasten ontvangt in het vroegere treinstation. ‘Mensen laten zich meevoeren in de sfeer van die goeie ouwe tijd, toen geluk nog heel gewoon was.’

Zo gaat-ie goed

‘We doopten onze wijn ‘Zomottie’, het eerste woord dat we leerden van Graanbuurt-eigenaar Jan Boer’, lacht Diane. ‘Het duurt soms even voor iemand ‘em snapt. Maar dan valt het kwartje en gaat die duim omhoog: zo gaat-ie goed, oftewel: zomottie!’

John de Gelder, die zelf in het Kolenbeursstraatje zijn kunstgalerie heeft, tekende voor ontwerp en uitvoering van het label. Zomottie drink je in De Kleine Beurs en koop je bij Tiara.