Bier en eten in Papendrecht voor het goede doel; de Peperhoeve in Oud-Alblas

36 minuten geleden

Nieuws 107 keer gelezen

PAPENDRECHT/OUD-ALBLAS • Zaterdag 17 juni organiseert Tafelronde 140 Alblasserwaard de eerste editie van het Beer and Food Festival op het Marktplein in Papendrecht.

De serviceclub koppelt altijd een goed doel aan de evenementen die zij organiseren, zo ook dit event. Er is gekozen om De Peperhoeve in Oud-Alblas te steunen in hun streven om duurzamer te worden.

“Wij proberen altijd een goed doel uit ons verzorgingsgebied, de Alblasserwaard, te vinden. Via de sociale media stuitten wij op de Peperhoeve en unaniem waren wij het eens dat dit een goede bestemming is voor opbrengst van het Beer and Food Festival” aldus Paul van Huuksloot namens de Tafelronde.

De Peperhoeve Wonen en Zorg is een thuis voor mensen met een beperking. Samen met de begeleiding wonen zij met elkaar in een boerderij in Oud-Alblas. De Peperhoeve wil zonnepanelen op het dak leggen. Het probleem is dat er echter geen geld is hiervoor. De bewoners leven van een Wajong uitkering en sparen voor zonnepanelen is hiermee niet te doen. Daarnaast zijn, net als voor iedereen, de dagelijkse kosten voor levensonderhoud enorm toegenomen.

“Het festival is toegankelijk voor jong en oud. Met munten kan er wijn, fris en eten worden gehaald. Om te kunnen genieten van de heerlijke speciaalbieren koop je een ticket en krijg je een proefglas plus 3 munten om mee te starten.”

Op dit moment zijn er Early Beer tickets verkrijgbaar à 10 euro via de website www.beerandfood.nl. Ook op de dag zelf kan er uiteraard ook een ticket worden gekocht voor de reguliere prijs van 12,50 euro. “En wil je met een groep komen en gegarandeerd plek hebben? Bestel dan een VIP-tafel voor 8 personen” legt Van Huuksloot uit.

Voor meer informatie over de aanwezige brouwerijen, foodstands en het bestellen van Early Beer tickets: www.beerandfood.nl.