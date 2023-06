Feestelijke heropening dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas

1 uur geleden

Nieuws 206 keer gelezen

OUD-ALBLAS • Het dorpshuis De Beemd in Oud-Alblas is op zaterdag 3 juni met een groot feest heropend.

De feestelijke openingshandeling, in het bijzijn van veel inwoners van Oud-Alblas, werd verricht door wethouder Bram Visser. Dit betrof het omdraaien van de scheidingswand tussen de twee grote zalen, waarop een wandvullende foto van de omgeving werd onthuld.

Voorzitter Arnold Tuytel memoreerde dat het afgelopen jaar de exploitatie van het dorpshuis door het nieuwe bestuur, ondersteund door een grote groep vrijwilligers, in eigen beheer is uitgevoerd.

Wethouder Bram Visser sprak zijn waardering uit voor alle betrokkenen dat ze samen de schouders onder het dorpshuis hebben gezet en dat hij vertrouwen heeft in de haarbaarheid.

Na de openingshandeling werd het vernieuwde dorpshuis direct in gebruik genomen voor een feestavond voor jong en oud met DJ’s uit het dorp.

Bram Visser zal de gemeenteraad verzoeken een financiële bijdrage beschikbaar te stellen voor de geplande herstelwerkzaamheden aan het gebouw. Bij de gemeente ligt een uitgewerkt plan om de klimaatinstallatie van het pand te renoveren en te voorzien in een onderhouds- en exploitatieplan.

De laatste maand is door de beheerders, bestuur en vrijwilligers eendrachtig en hard gewerkt om het dorpshuis in een modern jasje te steken. Het interieur is flink aangepakt en er is een prachtig buitenterras gerealiseerd.

De nieuwe beheerders, Mick Uitman en Eida Uitman-Van Muijlwijk, zullen in De Beemd de zalen, bar en de snackcorner gaan exploiteren. Dorpshuis en Snackcorner De Beemd beschikt over ruimte voor sport, feesten en partijen, vergaderingen, zaal verhuur, darten, biljarten, poolen en kaarten. De Beemd is geopend op woensdag en donderdag van 11:00 tot 22:00 uur en op vrijdag en zaterdag van 11:00 tot 01:00 uur. Op maandag en dinsdag is de Beemd geopend volgens afspraak. Op zondag gesloten.