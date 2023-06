Lotgenotengroep in Molenlanden voor wie een partner heeft verloren

MOLENLANDEN • In het najaar wordt in de gemeente Molenlanden een lotgenotengroep gestart voor mensen die een partner hebben verloren.

Verlies van je partner is een ingrijpende gebeurtenis. De wereld lijkt stil te staan en niets is meer zoals het was. Alle vanzelfsprekendheden zijn weggevallen, toch moet of wil je verder met je leven. Soms weet je even niet hoe en kun je wel wat steun gebruiken. Om inwoners van Molenlanden hierbij te helpen organiseert Sociaal team Molenlanden vanaf dinsdag 24 oktober de lotgenotengroep ‘Verlies kun je delen’.

Lotgenotencontact

In de afgelopen jaren tijdens de coronaperiode, hebben veel mensen verdriet en verlies ervaren. “Tijdens ziekte konden we vaak niet het zo gewenste contact met onze geliefde houden en afscheid nemen van een geliefde was veelal niet mogelijk zoals we dat graag hadden gewild. Voor velen maakte dit het verlies en de rouw extra zwaar en nog moeilijker te dragen”, aldus het Sociaal Team.

Verlies delen

Wie rouwt, doet dat op z’n eigen manier en in z’n eigen tempo, maar iedereen heeft te maken met verdriet en pijn. Wilma van der Hout van het Sociaal team: “De herkenning, erkenning en steun die juist lotgenoten elkaar kunnen geven, helpen stap voor stap de weg vooruit te vinden. Praten helpt. Praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt kan verhelderend werken.”

Zoals deelnemers uit een eerdere groep noemen: ‘het is zo fijn om met mensen te zijn die begrijpen wat ik voel en wat ik bedoel’ en ‘het geeft me kracht te weten dat ik niet de enige ben in deze situatie’.

Draad oppakken

Yvonne Pijnenburg van het Sociaal team vult aan: “Tijdens zeven bijeenkomsten praten we met elkaar over rouw en verlies, zoals bijvoorbeeld over welke gevoelens een belangrijke rol spelen en tegen welke praktische zaken je aanloopt. Hoe kun je daar mee omgaan? En welke stappen kun je zetten om de draad van het leven weer op te pakken? Tijdens de bijeenkomsten proberen we hierop antwoord te krijgen.”

Vanaf een half jaar na het verlies van een partner is het mogelijk deel te nemen. De bijeenkomsten vinden plaats in Het Regthuys, A 94 in Ottoland. De bijeenkomsten zijn op dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur op 24 oktober, op 7, 14, 21 en 28 november en op 5 en 12 december. In januari 2024 organiseert het Sociaal team nog een terugkom-bijeenkomst.

Inwoners kunnen zich aanmelden bij het Sociaal Loket Molenlanden via 088-7515100 of via e-mail: sociaalloket@jouwgemeente.nl.