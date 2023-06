Zorgorganisaties Present (Vijfheerenlanden) en Waardeburgh (Alblasserwaard) bundelen de krachten

31 minuten geleden

ALBLASSERWAARD/VIJFHEERENLANDEN • Zorgorganisaties Present en Waardeburgh zijn donderdag 1 juni bestuurlijk gefuseerd. Dit betekent dat Present en Waardeburgh vanaf deze datum één raad van toezicht, één raad van bestuur en één managementteam hebben.

‘Present en Waardeburgh zijn al jaren goede buren,’ zegt Gijsbert Buijs, bestuurder a.i. van beide organisaties. ‘We herkennen veel van onze identiteit en onze visie op persoonsgerichte zorg in elkaar. Onze medewerkers zijn trots op hun werk en we kunnen rekenen op de betrokkenheid van vele vrijwilligers. We zien ook de grote uitdagingen in de ouderenzorg. De zorg wordt zwaarder en de krapte op de arbeidsmarkt neemt alleen maar toe. Samen gaan we die uitdagingen aan.’

Goede zorg voor morgen

In de komende maanden wordt toegewerkt naar één organisatie. Buijs: ‘Door onze krachten te bundelen, werken we aan meer stabiliteit, een stevige positie in de regio en maken we meer ruimte voor noodzakelijke vernieuwing. Gezamenlijk willen we wonen, welzijn en zorg bieden die nu en in de toekomst past bij de vraag van de ouder wordende mensen in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Met alle medewerkers en vrijwilligers gaan we ervoor om onze huidige en nieuwe bewoners en cliënten in de wijk een zo mooi mogelijke oude dag te geven.’